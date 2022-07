Samler inn penger til seg selv mens de poserer med dyre luksusvesker

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ofrene fikk internasjonal oppmerksomhet etter at Netflix slapp dokumentaren «The Tinder Swindler». Nå får de selv kritikk for å fronte en luksuriøs livsstil.

Shimon Hayut (31), bedre kjent som Simon Leviev, ble verdenskjent etter at Netflix i år lanserte dokumentaren «The Tinder Swindler», basert på VGs avsløringer fra 2019.

Dokumentaren ble raskt veldig populær, og lå lenge som en av de ti mest sette i hele 92 land. I etterkant har det også vært snakk om at Netflix vil lage en dramatisert film om svindleren, ifølge Variety.

Nå er det imidlertid ikke bare svindleren selv som får kritikk, men også ofrene. Til tross for milliongjeld og innsamling av penger, fronter de nemlig en luksuriøs livsstil de fleste av oss bare kan drømme om.

VERDENSKJENT SVINDLER: Simon Leviev ble kjent som «Tindersvindleren» etter Netflix-dokumentaren «The Tinder Swindler» Foto: Instagram

Ett av ofrene, norske Cecilie Fjellhøy (33), ble gjeldsslave etter at hun tok opp lån for å gi penger til Leviev, som lurte henne til å tro at han var i en livsfarlig situasjon. Summen var på svimlende tre millioner kroner.

Fjellhøy har i etterkant gjort flere grep for å betale ned gjelden - blant annet å være deltaker i «Luksusfellen». Episoden er enda ikke blitt sendt på TV.

I tillegg medvirket hun i Netflix-dokumentaren sammen med to andre kvinner som hadde blitt utsatt for det samme - svenske Pernilla Sjöholm (35) og nederlandske Ayleen Charlotte (27). Sistnevnte tok ifølge dokumentaren saken i egne hender, og svindlet han tilbake ved å blant annet selge de dyre merkeklærne hans.

Ofrene samler inn penger

I februar opprettet de tre kvinnene en innsamlingsaksjon via nettsiden GoFundMe. Her samlet de inn hele 183 289 pund - noe som tilsvarer over 2,2 millioner norske kroner.

SAMLET INN MILLIONER: Ofrene etter «Tindersvindleren» har samlet inn over 2,2 millioner gjennom GoFundMe-aksjon. Foto: Faksimile/Gofundme.com

I april stengte de siden og skrev blant annet at de var takknemlige for all hjelpen de hadde fått med å få livet tilbake og betale tilbake gjelden deres.

«Vi har mottatt mer enn vi noen gang kunne ha håpet på! Med deres sjenerøse hjelp har dere hjulpet oss til å forhåpentligvis betale tilbake gjelden vår, og komme videre med livene våre», står det på GoFundMe-siden.

Av dokumentaren går det fram at Simon Leviev utgir seg for å være sønnen til dollarmilliardæren Lev Leviev alias «The king of diamonds».

I ettertid er det blitt kjent at Leviev-familien ikke har noe med «Tindersvindleren» å gjøre, og de har saksøkt Simon Leviev for skadene han har påført familiens navn.

Nå har ofrene inngått et samarbeid med den faktiske familien Leviev.

Nylig lanserte de et armbånd i samarbeid med Leviev Diamonds. I beskrivelsen på nettsiden til armbåndet står det at «alt overskudd vil gå direkte til kvinnene for å hjelpe dem å få tilbake sine økonomiske tap». I tillegg skriver de at 10% av overskuddet vil bli donert til veldedige formål på deres vegne.

Armbåndet koster 169 dollar, noe som utgjør 1663 norske kroner.

I NEW YORK: Leviev Diamonds Chagit Leviev, Ayleen Charlotte, Cecilie Fjellhøy og Pernilla Sjöholm på vei til lanseringen av smykket «Stronger together» i New York forrige uke. Foto: Hatnim Lee

Får kritikk

Samtidig som de tre kvinnene samler inn penger gjennom Leviev-samarbeid og GoFundMe, er det ingenting som tyder på dårlig økonomi i deres sosiale medier.

Her frontes en luksuriøs livsstil med blant annet luksusvesker fra Dior og dyre reiser til Marbella, Monaco, Cannes og Dubai.

Norske Cecilie Fjellhøy har per i dag nær 300.000 følgere på Instagram.

Da Fjellhøy publiserte et bilde i anledning lanseringen av Leviev-smykkene, kom det flere reaksjoner i kommentarfeltet.

På bildet poserer ofrene sammen med administrerende direktør i Leviev Diamonds, Chagit Leviev Sofiev.

«Prøver ikke å være slem her, men dere spør om hjelp til å betale ned gjeld dere ble svindlet inn i, og folk har hjulpet dere. Den veska du bærer koster 2000 dollar», er det en som skriver.

«Så du ber folk om hjelp til å få bort gjeld, samtidig som du kjøper Dior-veske? Det er sykt», skriver en annen.

«Dere er ikke et symbol på styrke, men på golddiggere som ble lurt», er det en tredje som skriver.

Se hva Fjellhøy og Sofiev svarer på kritikken lenger ned i saken.

Dior-veske til 50 000 kr

Vi har også vært i kontakt med moteekspert i God morgen Norge, Marianne Jemtegård.

– Bildet gir unektelig sterke og glossy «Sex & the City»-vibber, med dyre vesker og fargerike designerkjoler. Og jeg kan på mange måter skjønne hvorfor de som har bidratt med penger til å betale ned gjelden til jentene, enten via GoFundMe-innsamlingen eller ved å fristes til å kjøpe deres symbolske armbånd fra Leviev Diamonds, kan reagere, sier hun.

REAGERER: Moteekspert i God morgen Norge, Marianne Jemtegård. Foto: Tor Gunnar Berland

Videre sier hun at Miss Dior-vesken Cecilie Fjellhøy bærer på bildet nå selges i brukt utgave for i underkant av 50 000 norske kroner.

– På Instagrammen hennes ser jeg det refereres til at denne vesken er lånt av diamantarvingen og administrerende direktør i Leviev Diamonds, men totalinntrykket av bildestrømmen på deres personlige og offentlige sider er likevel et liv badet i luksus og dyre designerlabler. Ikke helt det man ønsker å signalisere mens man fortsatt ber om mer penger, kanskje?

Takknemlige for alle bidrag

Til de som tenker at hun lever et luksusliv, basert på bilder fra reiser og annet i sosiale medier, sier Fjellhøy følgende overfor God kveld Norge:

– Jeg lever ikke et luksusliv, men jeg reiser og holder foredrag. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe andre svindelofre. Dette er ikke reiser vi bruker GoFundMe-penger på, eller i det hele tatt betaler for selv. Jeg har fortsatt 3,2 millioner i gjeld, sier hun.

Hun forklarer at det nå er jobben hennes å reise rundt på tv-show, gallaer og konferanser.

Til God kveld Norge sier Fjellhøy at hun fikk inn en tredjedel av hva hun har i gjeld gjennom GoFundMe, og at dette dessverre ikke var nok for hennes kreditorer.

– Vi er så takknemlige over alle bidragene som kom inn gjennom GoFundMe. Til sammen fikk vi inn 183.000 pund, og det er utrolig mange som har bidratt til dette. For min del fikk jeg inn en tredjedel av hva jeg har i gjeld, og det har dessverre ikke vært nok for mine kreditorer. Jeg har tapt veldig masse. Jeg har måttet selge leiligheten min i Oslo, og det har vært to rettsaker med advokatutgifter, sier hun.

– Vi vet ikke om vi kommer til å tjene noe på smykkesamarbeidet, men det har heller ikke vært intensjonen. Målet med å samarbeide med den virkelige Leviev-familien var å gi et personlig «big fuck you» til svindleren. For oss er det fantastisk å gjøre noe positivt sammen etter mange år som har vært skikkelig tøffe, sier Fjellhøy.

– Jeg får alltid mye kritikk

Hun synes kritikken som kommer i anledning lanseringen av smykkene «Stronger together», er ufortjent. Særlig får hun kommentarer for at hun poserer i en dyr Dior-veske.

– Jeg får alltid mye kritikk, uansett, og det er ikke noe gøy. Jeg er sliten. Jeg visste ikke engang at vesken var så dyr. Tanken var å lage «Sex and the City»-vibe på bildet, og det er mange som synes det var gøy. Jeg tenker dette var en fin ting å gjøre sammen med familien, som også er blitt ofre for denne mannen. Det er synd at man klarer å få noe negativt ut av dette.

– Jeg vil ikke ta penger fra folk for å leve et luksusliv. Jeg er fremdeles i gjeld, og det er en grunn til at jeg skal være med i Luksusfellen, legger hun til.

– Trist at folk dømmer

Jemtegård sier til God kveld Norge at hun selvsagt mener folk skal få kle seg akkurat slik de vil, og at det kan hende at alt det som vises i sosiale medier er betalt av oppdragsgivere. Hun nevner også at det kan være gamle designerskatter som har hengt i klesskapet lenge før «Tindersvindleren» gjorde sitt inntog.

– Men optikken rundt bildestrømmen virker umiddelbart litt ufordelaktig for disse jentene. Det hadde nok vært smartere ut ifra et PR-perspektiv å roe ned den største glamfaktoren til kreditorene har fått sitt, avslutter Jemtegård.

Administrerende direktør i Leviev Diamonds, Chagit Leviev Sofiev, har følgende å si til kritikken av lanseringsbildet:

– Jeg synes det er trist å se at folk gjør seg opp en mening her uten egentlig å vite hva som er sannheten. Leviev Diamonds var så heldige å få ha damene i New York for å lansere «Stronger together»-smykkene, hvor vi også lånte dem smykker og vesker for anledningen.

Hun forteller at de er veldig glade for å kunne støtte opp om kvinnene.

– Målet med dette samarbeidet er å bidra til at ofre våger å ta ordet uten å frykte å bli dømt selv, sier hun til God kveld Norge.

Dømt til fengsel

Simon Leviev ble i desember 2021 dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel. Han slapp ut etter fem måneder blant annet på grunn av pandemien.

Tidligere har han sittet to og et halvt år i fengsel i Finland etter å ha svindlet tre kvinner der.

I februar ble Leviev på ny siktet i hjemlandet Israel, som følge av et krav fra den søkkrike Leviev-familien, meldte TMZ.