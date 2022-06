Politiet har aldri opplevd liknande – kan få køyreforbud i Norge

Då vogntoget drog med seg metervis med autovern, frykta Henriette (24) at fleire skulle bli treft. No kjem Statens vegvesen med oppfordring.

Måndag oppstod det ei surrealistisk hending på Haukelifjell: Eit utanlandsk vogntog hamna først i grøfta. Så kom det seg på vegen igjen, og tok i same slengen med seg fleire meter med autovern på ferda vidare. To bubilar fekk mindre skader av autovernet.

Samtidig var Henriette Pisani Ekeli (24) og foreldra på veg frå Bergen til Kragerø på sommarferie. Midtvegs blei det dramatisk for familien.

– Vi skjønte ikkje heilt kva som skjedde, seier ho til TV 2.

Går viralt

Den siste veka har videoen blitt sett av nesten 600.000 på tv2.no og på Henriette sin TikTok-konto.

KOM FRÅ DET MED SKREKKEN: Henriette (24) filma det utrulege uhellet på Haukelifjell. Foto: PRIVAT

Sjå den bisarre videoen øvst i saken!

– Eg hadde ikkje trudd at det skulle vere så mykje interesse rundt videoen, og det er jo sjølvsagt litt gøy.

I kommentarfeltet er det mange som meiner at autovernet er festa for dårleg, og at det er derfor det blei dratt med vogntoget.

– Kolossale krefter

Ifølgje byggeleiar i Statens vegvesen, Kjell Nordbø, er det førebels vanskeleg å seie noko om korleis standarden på autovernet var.

Han forklarer til TV 2 at autovernet som rauk er sett opp etter den gamle standarden, og at ein då ikkje kan gå god for kvalitetssikringa.

– Utifrå filmen ser det ut som om det har blitt dratt opp, men når det er eit vogntog som gjer det, så er det snakk om kolossale krefter, seier Nordbø.

GAMMAL STANDARD: Det er førebels uvisst kor godt sikra autovernet på Haukelifjell var. Foto: Henriette Pisani Ekeli (Skjermdump)

Han kan forsikre om at det nye autovernet vil vere etter dagens standard, og vil vere klart innan torsdag neste veke.

Sidan det allereie er kolonnekøyring på Haukelifjell, vil ikkje uhellet måndag påverke trafikken særleg mykje.

– Vi har sett opp skilt med at rekkverk manglar, har kantmarkering og ledebil på kolonna som senkar farten der autovernet manglar, seier Nordbø.

Testa negativt for rus

Politistasjonssjef i Hardanger, Øystein Torsnes, stadfestar ovanfor TV 2 at det er oppretta sak for uhellet måndag. Dei held no på med å avhøyre vitne og seier saka truleg vil resultere i eit førelegg.

Sjåføren fekk ikkje inndrege førarkortet, men:

– Han kan få køyreforbod i Norge i eit begrensa tidsrom, seier Torsnes.

Sjåføren var ikkje berusa då hendinga fann stad.

DYRT: Det vil koste opp mot ein halv million å rette opp i skadane. Foto: Henriette Pisani Ekeli (Skjermdump)

– Køyr forsiktig!

Politistasjonssjefen har aldri vore borte i liknande før.

– Eg har jo opplevd at vogntog har øydelagt autovern, men aldri i det omfanget før.

Arbeidet med opprydning og få nytt autovern på plass, vil truleg koste ein stad mellom 450.000 og 500.000 kroner.

– Folk kan gjere feil, og det må ein berre akseptere, seier Kjell Nordbø i Statens vegvesen.

Han håpar alle er varsame når dei skal ut og køyre.

– Køyr forsiktig og ver aktsam i trafikken, avsluttar Nordbø.