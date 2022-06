Klaveness avslører: – Møtte VM-sjefen på hotell i London forrige helg

NFF-president Lise Klaveness satte seg umiddelbart på flyet da hun fikk høre at sjefen for Qatar-VM befant seg i London.

Fotballpresident Lise Klaveness provoserte VM-sjef Hasan Al-Thawadi da hun kritiserte valget av Qatar som VM-arrangør under Fifa-kongressen i Doha i mars.

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling og demokrati – fotballens kjerneverdier – var ikke i startoppstillingen før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

VM-sjef Hassan Al-Thawadi tok seg åpenbart nær av Klaveness' kritikk og mente hun burde tatt kontakt med ham før hun inntok talerstolen på kongressen.

VM-SJEF: Hassan Al-Thawadi. Foto: Darko Bandic

– Presidenten (Klaveness) besøker vårt land, men hun ba ikke om et møte med oss, hun forsøkte ikke å kontakte oss eller å gå i dialog med oss før hun inntok talerstolen i dag. Vi er alltid åpne for dialog, for konstruktiv kritikk og for å diskutere disse spørsmålene. Vi vil gjerne snakke med alle som ønsker å lære mer om hva vi har gjort, hevdet Qatars VM-sjef.

Møttes på hotell i London

Nå avslører Klaveness overfor TV 2 at hun møtte VM-sjefen i London for bare noen dager siden. Det var første gang de to møttes etter at Klaveness gikk opp på talerstolen i Doha.

– Forrige helg var jeg i London, og traff VM-sjefen der. Vi har prøvd å treffe ham over tid, for etter at jeg traff ham på scenen i Doha ga han utrykk for at han ønsket at en slik kritikk skulle bli rettet ansikt til ansikt, sier Klaveness til TV 2.

Og fortsetter:

– Da vi fikk vite at han var i London forrige helg i en annen sammenheng, så kastet jeg meg på flyet sammen med en kollega, og faktisk sønnen min også, og traff ham og to av rådgiverne på et hotell. Det var jo spesielt, for sist jeg traff ham var jo i Doha etter at han har vært øverste leder for det som har vært en betent sak i mange år, påpeker Norges fotballpresident.

Fremdeles uenige om mye

Klaveness røper at samtalen på hotellet i London gikk greit for seg.

– Jeg opplevde samtalen som reell, vi diskuterte temaene vi var opptatt av og jeg fikk adressert ham personlig. Han var åpen for kritikk, men forsøkte samtidig å forklare endringene som har skjedd i landet, og at vi burde forstå hvor store de er, forteller hun.

Klaveness gjør det imidlertid klart at på de vil fortsette å rette kritikk mot VM-arrangøren, og at de på enkelte områder har helt forskjellige syn.

– Han var ikke aggressiv og lyttet, men vi står langt fra hverandre når det gjelder for eksempel fagforening og LHBT-spørsmål, konstaterer NFF-sjefen.

Søndag reiser Klaveness ned sammen med kollegaer i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å møte VM-komiteen og myndigheter. Der vil det bli lagt press på de samme temaene som Klaveness diskuterte med VM-sjefen sist helg.