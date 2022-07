Disse tallene gjør NFF urolige

Gjennom to år satte koronapandemien kjepper i hjula for både barne-, ungdom- og seniorfotballen. Hvordan har egentlig Fotball-Norge klart seg?

TV 2 har fått tilgang på ferske tall fra NFF som viser antall påmeldte lag i 2022 sammenlignet med antall påmeldte lag før koronavirusets ankomst, altså fra starten av 2020.

– Det er tall som uroer oss. Vi hadde håpet at vi var bedre i gang nå etter pandemien, men vi har tro på at vi skal snu det, sier direktør for utvikling & aktivitet i NFF, Alf Hansen.

Disse tallene gjør NFF bekymret Tallene baserer seg på endring i antall lag fra 2020 til 2022: Barn (6-12 år): Jenter: Nedgang på 0,8% Gutter: Nedgang på 5% Ungdom (13-19 år): Jenter: Nedgang på 12,4% Gutter: Nedgang på 5,1% Voksen: Kvinner: Nedgang på 2% Menn: Nedgang på 2,4%

– Ikke dommedagsstemning, men...

– Det er samtidig en annen siden av saken: Midt under pandemien hadde vi fryktet enda verre tall enn dette. Det er ikke dommedagsstemning, men det er tall som gjør oss urolige, erkjenner NFF-direktøren.

Nedgangen tror han ikke er tilfeldig:

– Vi er aller mest bekymret for at det setter seg et mønster som gjør at man velger bort organisert fotball til fordel for andre fritidsaktiviteter.

– I tillegg vet vi at noe av nedgangen skyldes at cuper og turneringer for barn og ungdom var sterkt begrenset på grunn av reiserestriksjoner. For mange er det å reise på cup høydepunktet med sesongen, men under pandemien foregikk nesten all aktivitet lokalt.

MANGELVARE: Både små og store fotballturneringer har det vært for lite av de siste to årene. Norway Cup ble avlyst i både 2020 og 2021. Foto: Stian Lysberg Solum

Hansen sier til TV 2 at det er de store klubbene som har klart seg best, mens det har vært mer trøbbel for de små.

– Hva frykter du kan skje på sikt?, spør TV 2.

– I verste fall vil jo det være at de minste klubbene våre kan forvitre. Det er de små klubbene ute i distriktene vi har størst bekymring for, ettersom det er de som har blødd mest.

Har mistet 25 prosent av medlemmene

Henrik Rønningen er leder i IL Jotun i Sogn og Fjordane fotballkrets.

Henrik Rønningen. Foto: Privat

Gjennom pandemien har klubben, på fotballsiden, gått fra 300 aktive medlemmer til 225. Det tilsvarer et tap på 25 prosent av det opprinnelige medlemstallet.

– Vi har fått et stort frafall etter pandemien. Politikerne bare stengte knallhardt ned, og nå må vi betale prisen, sier han til TV 2.

– Hva tror du er årsaken til din klubbs store frafall?

– Hovedsakelig at det ble stengt så hardt ned, og at det var vanskelig å skape et attraktivt tilbud for spesielt ungdommene. Det er i ungdomsklassen, altså 13 til 19 år, at vi har blitt hardest rammet.

Rønningen sier også at han tror klubben vil komme tilbake til samme antall i fremtiden, men at store deler av de kullene som skulle startet opp med fotball i 2020 og 2021 kan være tapt.

Merker en endring

Hos Drøbak-Frogn, som er den største breddeklubben i Østfold Fotballkrets, er tingenes tilstand langt bedre:

– For oss er totalt antall fotballspillende barn omtrent det samme som for to år siden. Det er faktisk overraskende nøyaktig like mange, sier klubbens styreleder, Vidar Færgestad, til TV 2.

Alle fotball-lagene i klubben utgjør til sammen cirka 740 medlemmer. 630 av dem er fotballspillere, mens de resterende 110 er frivillige trenere og ressurspersoner.

KAN SMILE: Vidar Færgestad og Drøbak-Frogn har beholdt medlemmene sine gjennom koronaårene. Foto: Privat

Selv om klubben medlemstallmessig har klart seg ypperlig, så har Færgestad merket et nytt problem:

– Man merker at man er nødt til å jobbe hardere enn før for å få spillere og foreldre tilbake på arenaen slik som før korona, men ved å legge ned atskillig flere dugnadstimer enn tidligere har vi lykkes med det på sikt.

– Folk er blitt godt plantet i sofaen. Jeg synes man merker en endring, både i idretten og i arbeidslivet, der alle er blitt mer opptatt av seg selv og ikke er like opptatt av å bidra for alle andre. Etter to år med koronarestriksjoner og hjemmekontor har vi dyrket kjernefamilien.

NFFs plan

Selv om antall lag synker i både barne-, ungdom- og seniorfotballen ser NFF lyst på fremtiden:

– Vi må jobbe hardt og tålmodig for å skape enda mer entusiasme fremover, sier NFF-direktør Hansen.

Blant tiltakene er:

– Vi må få opp og frem flere turneringer igjen. Disse lå så godt som døde under pandemien, og med flere turneringer vil barne- og ungdomsfotballen automatisk mer attraktiv igjen.

– Det handler også om å komme tett på klubbene, forstå årsakene og sette inn tiltak.

– I tillegg jobber vi med de mer tradisjonelle tiltakene som trenerutdanning og klubbutvikling.