Reagerer på lovforslag: – Går i en totalitær retning

– Lovforslaget går i en totalitær retning, hvor myndighetene går langt inn i den private sfære, sier Ole Gramstad Jensen, advokat og styreleder i det kristne nettverket Til Helhet.

Nettverket tilbyr en form for konverteringsterapi, og på deres hjemmeside skriver de blant annet at de jobber med å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig».

Jensen har «pløyet» seg gjennom lovforslaget, og reagerer på det Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fremmet torsdag.

– Det som skal forbys hviler jo på store viktige søyler som religionsfrihet og ytringsfrihet, hevder advokaten.

Han mener Stortinget eller regjeringen selv bør skrote lovforslaget.

KRITISK: Ole Gramstad Jensen, advokat og styreleder i det kristne nettverket Til Helhet, er kritisk til regjeringens lovforslag. Foto: Privat

– En totalitær retning

Da statsråden presenterte lovforslaget var hun tydelig på at forslaget er «et steg mot et friere og mer inkluderende Norge».

– Vi legger frem et forbud som vil endre mange folks liv, og hindre at folk i fremtiden blir utsatt for overgrep, sa Trettebergstuen.

Jensen påpeker at både han og Til Helhet er fullstendig imot bruk av tvang og manipulasjon under terapi, men mener likevel at lovforslaget er helt bak mål.

– Når en trekker et forbud så langt at forbudet også omhandler medvandring og sjelesorg, da går det i en totalitær retning, og da er det viktig at vi sier ifra.

Hva menes med medvandring og sjelesorg? Ole Gramstad Jensen sier Til Helhet har fokus på medvandring og sjelesorg som terapiform. Han forklarer begrepene slik: Sjelesorg er en fortrolig en-til-en samtale mellom en person og en prest.

Medvandring er en gruppesamtale mellom flere av Til Helhets kunder. Samtalen blir ledet av en fra det kristne nettverket.

Fengeselstraff inn til tre år

Da Trettebergstuen møtte til pressekonferanse var hun tydelig på at loven «skal ramme de som holder på med aktiv innblanding i en persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

I lovforslaget heter det at strafferammen skal tilsvare «bot eller fengsel inntil tre år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet som er klart egnet til å føre vedkommende psykisk skade».

Umyndiggjør skeive

Jensen er enig i at det er viktig med en lov som tar tak i handlinger som er skadelig for individet under konverteringsterapi, og påpeker at lovforslaget som er lagt frem tar tak i disse utfordringene.

Men, ifølge han, går lovforslaget for langt:

– Forslaget ser ut til å omfatte alle former for terapi.

Han mener at et forslaget om totalforbud er uheldig, og at det også utelukker at homofile har noen form for samtykkekompetanse.

– Er vi virkelig der?, spør han retorisk.

Samtykkekompetanse: Samtykkekompetanse er evnen til å forstå informasjonen, anerkjenne at den gjelder en selv og kunne utrykke og begrunne valg basert på informasjonen som er gitt. Kilde: Aldring og helse.

– Et dårlig argument

– Er du enig i at skeive utsettes for sosialt press og stigma som igjen kan lede til konverteringsterapi?

– Jeg vil ikke utelukke at det foreligger sosial kontroll, men helt ærlig så syns jeg det er et dårlig argument, for er ikke vi alle underlagt en grad eller form for sosial kontroll?, svarer han, og legger til:

– Dette leder tilbake til skeives evne til samtykkekompetanse, mener jeg.

– Det er jo et dilemma

TV 2 har vært i kontakt med førsteamanuensis i rettsvitenskap Ola Johan Settem hos Universitetet i Stavanger.

Han sier lovforslaget er et dilemma, da det vil innsnevre grunnleggende rettigheter som religions- og ytringsfrihet.

– Nettopp derfor er det viktig at loven stiller ganske strenge kriterier for hva som skal regnes som konverteringsterapi, og at politi og domstoler anvender disse strengt, sier han.

Må ikke anvendes for lettvint

Likevel stiller han seg kritisk til noen av utspillene til Jensen.

– Slik forbudet er utformet vil det sannsynligvis ikke stride mot de nevnte rettighetene, fordi det ifølge forslaget skal en del til for at noe vil være som konverteringsterapi å regne.

Det er fordi det må dreie seg om bestemte metoder, noe han antar ligger innenfor adgangen staten har til å gjøre visse inngrep i ytrings- og religionsfriheten.

– Så er det viktig at lovene ikke anvendes for lettvint, og at enkle bønner og liknende faller utenfor. Slik at man ikke skal ende opp med å krenke religions- og ytringsfriheten.

Han tror også markedsføringsforbudet står seg godt opp mot dette.

Skal en del til

– Vil en eventuell lovendring være det samme som avskrive skeives samtykkekompetanse?

– Jeg mener ikke det treffer så godt å si det, sier Settem.

Han legger til at en viss avgrensning av «samtykkekompetanse» kan man kanskje si at det er, og så mener regjeringen at det et vektige grunner for en slik avgrensning.

– Det tror jeg domstolene vil være enige i, om spørsmålet skulle komme foran dem. Også her har det betydning at det skal en del til for at noe skal regnes som konverteringsterapi.