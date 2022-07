Raser mot Leos lekeland: – Rett og slett tragisk

Den lange skoleferien har begynt, og for mange småbarnsforeldre kan en tur til Leos Lekeland være en populær aktivitet.

Det tenkte også Maiken Ludvigsen fra Bergen.

– Jeg hadde lovet min sønn at etter barnehagen, så skulle vi gå på Leos.

– Det var så ekkelt

Men etter å ha betalt nesten 200 kroner per barn for å komme inn på Nordens mest besøkte lekeland, fikk hun nesten sjokk.

– Det var så ekkelt der. Det så ikke ut som de hadde vasket eller støvsugd, forteller Ludvigsen til TV 2.

Hun bestemte seg for å ta bilder rundt om kring i lekelandet. Bildene la hun ut på Facebook.

«Når man betaler 195 kroner per barn, for også komme inn på det ekle stedet her. Det er rett og slett tragisk», skrev Ludvigsen i innlegget.

STØVETE: Dette er bare ett av eksemplene Maiken Ludvigsen dokumenterte fra Leos Lekeland. Foto: Privat

«Skrekkfilm»

I kommentarfeltet under blir det tydelig at flere har hatt lignende opplevelser på lekelandet.

«Skrekkfilm-verdig», er det en som skriver.

Ifølge Ludvigsen skal Leos Lekeland også tatt kontakt etter at innlegget spredte seg.

– De sa at bildene var tatt fra soner der barn ikke går. De sa også at det var mye sykdom blant de ansatte. Men det holder ikke skylde på sykdom når det ser sånn ut. Da må de stenge ned i noen dager og ta en skikkelig vask, sier han.

SLITT: Flere av mattene på lekelandet er tydelig slitt og skitne. Foto: Privat

– Vi har sviktet

Markedssjef i Leos Lekeland Anders Forssten sier til TV 2 at de ser svært alvorlig på denne saken.

– Dessverre har vi sviktet i våre rutiner for rengjøring. Vi har nå satt i ekstra personell for å sikre at lekelandet er rent og møter våre standarder, skriver Forssten i en e-post.

Dette er imidlertid ikke første gang de får varsel om det konkrete lekelandet i Bergen.

– Derfor ser vi ekstra alvorlig på dette. Vi er takknemlig for at vi får beskjed om at rutinene er blitt brutt, og vi skal nå sørge for at dette ikke skjer igjen.

Ludvigsen ser ikke for seg at hun kommer til å dra tilbake til lekelandet med det første.

– Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre. Hvert fall ikke før de begynner å gjøre noe der, sier hun.