Døve Tasha Ghouri hylles etter dette

Tasha Ghouri (23) fra Thirsk, North Yorkshire ble født helt døv og fikk et cochleaimplantat da hun var fem år gammel. I dag jobber hun som modell og danser. Nå hylles hun for sin åpenhet i reality-programmet.

Fakta: Cochleaimplantat Et cochleaimplantat (CI) er et hjelpemiddel for personer som ikke har tilstrekkelig hjelp av høreapparat. Gjennom elektrisk stimulering av hørselsnerven kan implantatet gi døve og sterkt hørselshemmede mulighet til å oppfatte lyd og tale.

Kilde: Oslo Universitetssykehus

I fjor skapte hun overskrifter etter et modelloppdrag for Asos hvor cochleaimplantatet hennes syntes på bildene. Nå ser vi henne på TV-skjermen i årets sesong av Love Island UK, som finnes på TV 2 Play. Konseptet er et reality-program, der håpefulle single er på jakt etter kjærligheten og konkurrerer mot hverandre.

Ghouri fikk mye opperksomhet tidlig i sesongen og nå blir hun hyllet verden rundt for sin åpenhet.

LOVE ISLAND UK: Se sesong 8 av Love Island UK på TV 2 Play. Foto: ITV

Øyboeren lager historie i reality-program

I den første episoden berømmet de andre Love Island-deltakerene henne etter at hun samlet alle for å fortelle dem om hørselen.

– Det handler om å finne riktig tidspunkt. Jeg følte at det var en perfekt mulighet for meg til å samle alle sammen for å fortelle at dette er meg, dette er den jeg er, sier 23-åringen i Love Island-episoden.

Hun forteller gruppen at hun har vært døv helt fra fødselen av, og at hun har et cochleaimplantat i sitt høyre øre.

REAGERTE Deltakerene på Love Island UK ble overasket da Tasha Ghouri fortalte meddeltakerne at hun har vært døv siden fødselen. Foto: Love Island UK / TV 2 Play

Hørselshemningen omtalte hun som sin «superkraft», og sa til de andre deltakerne:

– Det definerer meg ikke, det er bare en del av hvem jeg er.

Hun sa videre at det «bare er noe kult» ved henne selv.

Se reaksjonene i videoen øverst i artikkelen.

De andre deltakerene reagerte overasket.

Deltakeren Indiyah Polack uttalte seg etter avsløringen:

– Hun var så åpen om det, og jeg kunne se at det var viktig for henne å fortelle det. Jeg ville gi henne en stor klem for at hun ikke skulle føle seg alene om det. Vi er alle her for å støtte henne, uansett hva hun går gjennom, og vi elsker henne.

Indiyah Polack ga Ghouri en lang klem etter uttalelsen.

STØTTE: Tasha Ghouri ble møtt med kjærlighet etter uttalelsen og Indiyah Polack ga henne en lang klem. Foto: Love Island UK / TV 2 Play

Videre sa en annen deltaker, Luca Bish:

– Jeg hadde ingen anelse om det, og det å si det foran en haug med mennesker som du aldri har møtt eller kjenner ... takk til henne.

Bevisstgjøring for hørselshemmede

Ghouri har fått mye oppmerksomhet etter episoden. Hun hylles for å være åpen, normalisere og for å skape engasjement rundt hørselshemmede.

I et intervju med ITV2 blir hun spurt om hvordan vennene hennes vil beskrive henne, hun svarer:

– De vil definitivt beskrive meg som vill. Jeg kan bli veldig vill på en kveld ute. Jeg elsker prosecco og jeg er alltid på dansegulvet. Jeg er veldig lojal mot mine venner og familie, og vil alltid ha ryggen deres. Jeg er en person som setter andre foran meg selv, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror de også vil si at jeg er inspirerende på grunn av hørselen min, og cochleaimplantatet mitt. Jeg inspirerer ganske mange mennesker fordi jeg er veldig åpen om de, avslutter hun til ITV2.

Nå driver hun Instagram-kontoen @talkswithtashax, hvor hun skriver: «Det er ikke en funksjonshemming, det er en superkraft».

Se Love Island UK på TV 2 og TV 2 Play.