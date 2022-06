Støre: – Høsten blir krevende for mange

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukt tid på å snakke om den økonomiske situasjonen da han møtte pressen på sin avsluttende pressekonferanse.

– Høsten blir krevende for mange, med høyere rente og priser. Spesielt fra de som har lite fra før, sier Støre.

Han mener det viktigste regjeringen kan gjøre er å sørge at folk har en jobb og gå til, og at skattepolitikken har en sosialprofil, samt at finanspolitikken er ansvarlig.

Han viste Norges Banks renteheving torsdag.

– Jeg merker meg at Norges Bank legger fram at finanspolitikken ikke har bidratt til å skyve opp rentebanen. Det er viktig, mener statsministeren.

Han benyttet anledningen til å skryte av regjeringens gjennomslag, men var også ærlig på at det har vært et røft halvår for regjeringen.

– Det blir støy noen ganger

Både forutsigbare støy-saker som tautrekking med budsjettpartneren SV i Stortinget:

– Det er støy noen ganger. men vi klarer å løse dette uten at det smelles med dørene, og uten at det opprettes rare avgifter.

Men også uforutsigbare saker som Hadia Tajik og Odd Roger Enoksens avganger.

– Jeg har mistet statsråder jeg gjerne skulle ha beholdt, sier Støre som betegnet det som trist.

Oppfordrer til åpenhet

Tajik gikk av etter pendlerboligbråk.

Denne uken har hun og en rekke andre politikere fått varsel fra Skatteetaten om de får skattesmell eller ikke som følge av feil knyttet til pendlerboligen deres.

Støre sa på pressekonferansen at han vil advare mot å skjære alle i komplekset over samme kam, men sa samtidig at de som har fått et varsel gjør klokt i å være åpen om konklusjonen.

– Jeg oppfordrer til mest mulig grad av åpenhet. Det handler om tillit, sa Støre.

– Har ikke lukket døren

TV 2 har intervjuet 21 Ap-ordførere fra hele landet om det krevende halvåret, hvor 17 av dem konstaterer med at de gjerne skulle sett SV i regjeringen.

Støre svarer til dem at han har døren åpen for SV, men vil ikke snarlig initiativ til å invitere SV til nye regjeringsforhandlinger.

– Jeg har sagt at jeg ikke har lukket døren. Det er ikke nært forestående, sier Støre til TV 2.

Flere av ordførerne TV 2 har intervjuet mente også Støre kunne håndtert Kristiansand-striden langt bedre.

Ålesunds ordfører mener hele håndteringen står til styrk, og ordføreren i Sandnes Stanley Wirak har uttalt til TV 2 at dette ikke hadde skjedd dersom Støre hadde styrt.

VÆRT KRITISK: Flere Ap-ordførere har vært kritisk til hvordan regjeringen har håndtert Kristiansand-saken. Blant dem Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Foto: Kristian Myhre

Statsministeren understrekte nok en gang at dette var en sak som var viktig for Senterpartiet.

– Det handler også om å styre når du er to partier at begge skal få gjennomslag for saker som er viktig for dem. Nå har vi ryddet unna og satt strek for disse kommunesakene. Det handler også om å styre, mener Støre.

– Brutal krig

Støre snakket også om på pressekonferansen om at det som nå skjer i Ukraina kommer til å prege liv og politikk i lang tid.

– Det er først og fremst en brutal krig med tap av liv i Ukraina. Flere hundre drepes hver dag. Det vil få konsekvenser for land, for verden og for oss.

Støre kunne også røpe at det planlegges et nordisk statsministermøte i Norge i august hvor sikkerhetspolitikk blir et tema.