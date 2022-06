Tømte ut flere liter bensin i leiligheten: Dømt til nærmere fire års fengsel

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett torsdag, og er noe mildere enn den mannen fikk i Søndre Østfold tingrett. Der ble han ble dømt til fire år og tre måneders fengsel.

Det var den 9. august i fjor at 60-åringen tømte ut flere liter bensin i leiligheten sin i Halden og tente på, før han forlot bygget.

Påtalemyndigheten ba lagmannsretten om å opprettholde dommen fra tingretten, mens tiltalte anket over skyldspørsmålet under tiltalepunktet om å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv.

Mannen sa i retten at han hadde jobbet flere år i byggebransjen. Han hevdet at han hadde vurdert at leiligheten hans fungerte som en branncelle, at han regnet med at brannalarmen ville gå med en gang, og at andre ikke ville være i fare.

Lagmannsretten festet ingen lit til denne forklaringen og er i dommen ikke i tvil om at brannen lett kunne medført tap av menneskeliv, og at tiltalte måtte ha vært klar over denne risikoen ettersom han selv valgte å forlate bygningen.

I formildende retning trakk det at tiltalte har en alvorlig leversykdom med en begrenset tidshorisont igjen å leve, samt at han erkjente med en gang at han hadde forårsaket brannen.

(©NTB)