Skistjernen utsatt for tyveribølge

For Pål Golberg er sykkelen et viktig treningsverktøy når forholdene for skigåing ikke ligger til rette.

Men det er ikke bare den norske langrennsløperen som er glad i syklene hans. Det er også tyver.

I helgen ble det stjålet to sykler fra boden hans, med en verdi på til sammen 85.000 kroner. Det var ikke første gang. Siden han flyttet inn i boligen for fem år siden har det vært innbrudd i bygget fem ganger.

Tre ganger har det forsvunnet sykler - totalt syv stykker.

– Det har vært frustrerende, sier Golberg til TV 2.

– Vi er forsikret, men det er kjedelig å bruke tid på.



Har videobevis

Han forteller at det er gjort mye for å få bukt med problemene. Det er installert videokamerer og nye beslag på dører, men uten at de har klart å stoppe tjuvraddene.

– Dette er første gang vi har video av innbruddstyvene. Det var fem stykker som tok seg inn i bygget og ut av bygget. Vi har materialet klart til Åsted Norge, smiler han.

– Er det skummelt?

– Første gangen så føltes det litt ekkelt. Jeg vet ikke hva slags folk det er. De siste gangene så har jeg tenkt at, ja… De skal bare stjele med seg sykler.

– Jeg skal ikke bagatellisere det, men jeg mister ikke nattesøvnen. Gangen før denne våknet jeg opp om natten og tenkte at det er noen her, men var i ørska og sovnet igjen. Den natta hadde det vært innbrudd, da. Jeg føler meg ikke utrygg, men jeg kjenner jo på at et hadde vært digg å ferske de.

Flere tyveri

Han mistenker at det er samme gjeng eller en samlet bande som står for en lang rekke sykkeltyverier i Oslo. De virker helt uinteressert i andre ting enn sykler.

I samme bygg bor også løperesset Karoline Bjerkeli Grøvdal. Også hun fikk frastjelt sykkelen sin til en verdi av 20.-30.000 kroner.

– Det var selvsagt en veldig kjip hendelse. Å miste en sykkel er ikke verdens undergang, men innbrudd føles alltid litt utrygt. Det virker som om det er mye sykkeltyveri i Oslo, så forhåpentligvis er det noe det blir jobbet med hos politiet. Totalt mistet vi tre sykler, så vi får bare håpe at politiet klarer å nøste opp i det, sier Bjerkeli Grøvdal til TV 2.

TV 2 møter Pål Golberg i Bø i forbindelse med Telemarksveka. Der har landslaget vært på treningssamling denne uken.

Problematisk halvår

De fleste skistjernene skal også delta under de TV 2-sendte verdenscuprennene på rulleski, men ikke Golberg. Han har pådratt seg et brist i et ribbein og tar ingen sjanser i det som er en viktig opptreningsperiode for ham etter en trøblete senvinter og vår.

Covid-sykdom og derav et behov for å koble av litt har gjort at han ikke har trent like hardt som tidligere år. Uten at han ser negativt på det.

– Jeg har egentlig ikke hatt noen pauser siden våren 2019. Det har kanskje vært kjærkomment også nå. Jeg har fått litt fri og mulighet til å gjøre andre ting, sier Golberg.

– Først og fremst har jeg vært mer hjemme med familien. Det har vært fint for meg, og sikkert også fint for de. Så har det vært første gang på tre år med litt sosiale innslag, og jeg har blant annet fått arrangert 30-årslag som 32-åring, flirer han.

Og bekymret for formen på lang sikt er han ikke.

– Jeg er nok på et bra fysisk nivå, men jeg har trent veldig lite hardt. Jeg ligger litt etter flere av de andre der, men det har vært bevisst også. Når jeg får unnagjort siste del av juni og juli, så tenker jeg at jeg er tilbake på nivå i august.

