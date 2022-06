Satte ny verdensrekord – som en havfrue

Den lille havfruen Ariel ønsket seg føtter til å gå på land med, men alt Merle Liivand (31) ønsket var å svømme i sjøen som en havfrue.

Nå har hun satt verdensrekorden for å svømme lengst med en havfrue-lignende monofinne – uten å bruke armene.

Det skriver Guinness World Records.

Fire rekorder

Liivand, fra Estland, svømte hele 42,2 kilometer med en monofinne på bare 11 timer og 54 minutter i Florida, og slo dermed sin gamle rekord.

– Denne gangen var den morsomste. Jeg nøt smerten mens jeg svømte forbi mange forskjellige steder der folk sto ute og heiet på meg, sier Liivand til TV 2.

FINNE: Svømmer Merle Liivand svømmer med en monofinne som ligner en havfrue-finne. Foto: Michael Samway

Hun forklarer at mange hadde fått med seg at hun skulle gjøre et rekordforsøk, og flere barn hadde derfor kledd seg opp som Disney-prinsesser og superhelter for anledningen.

– Jeg følte så mye kjærlighet fra alle at jeg visste at uansett hvilke smerter eller utfordringer jeg møtte på – så var det vakkert, legger hun til.

Svømmeren har ikke opplevd like mye oppmerksomhet ved tidligere rekorder, og dette er nemlig den fjerde gangen 31-åringen setter verdensrekorden.

I 2019 svømte hun 10 kilometer på rett under 3 timer, i 2020 svømte hun 20,6 kilometer på 6 timer, og i 2021 svømte hun 30 kilometer på 9 timer og 19 minutter.

Verdenskjent idrettsutøver inspirerte

Liivand er en profesjonell svømmer i åpent vann, og ble fort kjent gjennom TV-intervjuer som «havfruen» som var talsmann for svømmesporten og vannsikkerhet.

Men det var en verdenskjent friidrettsutøver som fikk henne på tanken om å gjennomføre havfrue-rekorden.

31-åringen møtte nemlig tidligere friidrettsutøver Usain Bolt, og manageren hans introduserte henne som en havfruesvømmer.

HAVFRUE: Liivand brukte nesten 12 timer på å gjennomføre den nye verdensrekorden. Foto: Michael Samway

– Det ble en spøk om at jeg skulle svømme med havfruefinnen i neste konkurranse, og så bestemte jeg meg for å prøve det, forteller hun til TV 2.

Bare to dager før hennes første rekordforsøk bestemte hun seg for å svømme uten å bruke armene.

Dette var for å svømme mer som en delfin eller fisk, men også for å rette fokuset mot forurensningen i havet.

Under en trening opplevde hun å nesten svelge mikroplast. Som menneske kan man bruke armene til å dytte søppelet unna munnen – det kan ikke fisker på samme måte.

Havelsker Liivand valgte derfor å plukke søppel mens hun gjorde rekordforsøket sitt.

– Jeg plukket opp tre store nettingposer med søppel under svømmeturen. Selv Guinness-observatørene var sjokkert over hvor fort jeg oppdaget søppel, forteller hun og fortsetter:

– Da jeg var ferdig trakk jeg til og med søppel ut av svømmedressen min.

Svømming ble redningen

Den estiske kvinnen gikk på danseskole som barn og var aktiv. Det var likevel noe som ikke stemte helt:

– Hele min barndom ønsket jeg å bygge magi, men endte opp på sykehuset, forteller hun.

Liivand ble født prematur og ble etter hvert diagnostisert med autoimmune helseproblemer.

– Ofte visste ikke legene hva som forårsaket helseproblemene mine, og lungene mine var veldig svake, forklarer svømmeren.

HELSEPROBLEMER: Den estiske svømmeren hadde flere helseproblemer som barn, da ble svømming redningen. Foto: Michael Samway

Etter hvert ble svømming redningen for henne, og hun brukte svømming til å lære å puste og ventilere lungene sine.

– Jeg er så takknemlig for den vanskelige reisen, understreker hun.

Liivand har fortsatt tre astmamedisiner hun må bruke ved behov, men takker havet som hjalp henne å få sterkere lunger gjennom svømmingen.

– Nå er det min tur til å kjempe for Moder Jord sine «lunger »– nemlig havet, sier haventusiasten som ofte plukker søppel fra havet.

Babymat og suppe

Ettersom Liivand har satt verdensrekorden i svømming med monofinne tidligere, var hun mer forberedt til denne svømmeturen.

Hun møtte likevel på noen ulemper:

– Å få bitt av maneter og lakselus var bare noe av det jeg møtte på under reisen min, forteller svømmeren.

Tidligere har hun møtt på utfordringer der vannet var oppe i 32 grader celcius og perioder der hun har svømt mot sterke strømmer.



DISNEY-PRINSESSE: Flere barn hadde kledd seg ut som Disney-prinsesser og superhelter mens de heiet på Liivand under rekordforsøket hennes. Foto: Michael Samway

Under denne svømmeturen fikk hun også mange sår på beina etter bruk av finnen.

Uten mat og drikke duger helten ikke, og 31-åringen måtte også ha mat under verdensrekordforsøket. Å spise mens man svømmer er lettere sagt enn gjort.

De enkleste løsningene ble å spise suppe, babymat og glutenfri proteinvaffler under den lange svømmeturen.

– Jeg hadde ikke lov til å holde meg fast i noe eller ta på noe. Så jeg måtte bruke kroppen min til å flyte mens jeg spiste, forteller Liivand.