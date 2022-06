Ble bedt om å dekke seg til i parken: – Det siste man trenger

TV 2-programleder Linn Wiik satt for seg selv på et teppe i parken og ammet datteren, da en mann kom bort til henne og ba henne dekke seg til.

– I dag ble jeg bedt om å dekke meg til da jeg ammet i parken. Det har jeg ingen planer om, skriver TV 2-programleder Linn Wiik på Facebook.

Innlegget ble publisert torsdag, etter at hun hadde fått tilsnakk fra en mann i parken.

– Jeg satt på et teppe i parken og ammet datteren min Sonja på åtte måneder. Vi satt på et teppe for oss selv, da det kom en mann gående mot oss. Han gikk ganske nærme, også sa han «dekk deg til da, det er ingen som vil se det der,» sier Wiik til TV 2.

– Nok styr som det er

Wiik sier hun ble satt ut og sjokkert av kommentaren.

– Han har tydeligvis glemt hva pupper er laget for. Jeg tviler på at han hadde sagt noe hvis jeg hadde ligget og solt meg toppløs, sier hun.

Sonja er Wiiks andre barn, og hun har aldri tidligere opplevd å få en kommentar på denne måten.

AMMER: Linn Wiik ammer når datteren er sulten. Det kan være på flyet, eller på restaurant. Foto: Privat

– Det er klart, man får jo noen blikk når man ammer på t-banen eller andre steder med mange folk, og det er sikkert noen som ikke synes det er greit at man gjør det. Min innstilling er nå likevel at babyen må få mat når hun er sulten, sier hun.

Wiik synes det allerede er nok press på ammenede kvinner, og at kommentarer av denne typen er svært unødvendige.

– Det er nok styr med amming fra før. Kvinner blir gjennom hele graviditeten fortalt hvor viktig det er at vi ammer barnet vårt, og at vi må gjøre alt vi kan for å få det til. Vi trosser blødende brystvorter og betennelser og det som er. Da er kommentarer som dette det siste man trenger, sier hun, og understreker at hun forstår det er mange som nok ikke synes det er så stas å trekke fram puppen.

– Jeg håper ikke dette skremmer noen. Jeg kommer ihvertfall ikke til å begynne å dekke meg til. Enten det er i parken, på restaurant eller t-banen. Når barnet mitt er sulten, skal hun få mat. Det er faktisk det mest naturlige i verden, sier hun.

– Uheldig

Anne Sigstad er daglig leder i Ammehjelpen. Hun sier hun ikke er overrasket over kommentaren Wiik fikk.

– Jeg forstår ikke at folk får seg til å si sånt. Samtidig så er det mange som opplever denne typen ting, og jeg synes nesten bare det blir mer av det, sier Sigstad til TV 2.

Hun mener det har skjedd en negativ utvikling, og at folk reagerer sterkere nå når de ser ammende kvinner, enn de gjorde tidligere.

– På 80-90-tallet, da jeg hadde små barn, husker jeg ikke at dette var noe problem her i landet, sier hun, og er enig med Wiik i at enkelte virker å ha glemt hva som er funksjonen til puppene.

Hun er tydelig på at en kvinne har rett til å amme alle steder der hun har rett til å oppholde seg.

Astrid Midtsund, helsesykepleier og stipendiat ved OsloMet, er enig i at kommentaren er uheldig.

– Denne typen kommentarer er bare latterligere. Amming er en privatsak, og jeg synes det er forkastelig at folk får seg til å si sånt, sier hun.

– Og jeg tror nok helt ærlig det ville være mer forstyrrende dersom man satt på en restaurant og en sulten unge skrek og skrek, enn at moren ammet, sier hun.