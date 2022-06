Løken blir ny generalsekretær i NFF

Løken (55) kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Aker Horizons. Han har en lang karriere som fotballspiller, både fra landslag og klubblag.

– Med Karl-Petter Løken får vi en generalsekretær med særdeles solid erfaring som både fotballmann og leder. I næringslivet har han vært leder på alle nivåer, herunder vært konsernsjef i Kværner ASA. Han har spilt på alle nivåer i norsk fotball og har et godt rykte blant de han har møtt i sin lange spillerkarriere, forteller Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

KOM MED NYHETER: NFF fotballpresident Lise Klaveness inviterer til pressetreff fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

– Vi har hatt en bred og grundig rekrutteringsprosess og er helt trygge på at vi har gjort et godt valg her, fortsetter hun.

NFF-presidenten mener Løken passer perfekt i rollen. Etter planen vil den tidligere RBK-profilen starte i sin nye jobb til høsten.

– Mange kjenner ham fra fotballbanen, og han var en del av RBK som gjorde det vanvittig bra på 1990-tallet. Han har etter karrieren fulgt toppfotballen og kvinnefotballen veldig tett. Som ekspertkommentator på NRK fulgte han kvinnefotballen da jeg spilte. Han er en varm og god person, med stor integritet. Ingen kan si noe vondt om ham, sier Klaveness på fredagens NFF-pressekonferanse.

Blir Toppfotballsjef permanent

Klaveness opplyser samtidig at VGs tidligere sportskommentator Truls Dæhli samtidig har takket ja til å overta som Toppfotballsjef ut 2024. Han har den siste tiden hatt stillingen midlertidig.

TOPPFOTBALLSJEF: VGs tidligere sportskommentator Truls Dæhli. Foto: Marit Hommedal

– VI fikk mange tilbakemeldinger på at det var mange som ønsket denne løsningen, sier Klaveness.

Dæhli går dermed fast inn i jobben som han overtok fra Lise Klaveness da hun ble fotballpresident.

– Truls er en person som bygger broer i et veldig konkurranserettet miljø, skaper vekst og gjødsler miljøet rundt seg med ro og klokskap, konstaterer Klaveness.

Dæhli er far til landslagsspiller Mats Møller Dæhli.

Løken gleder seg

Karl-Petter Løken har 36 landskamper for A-herrer, og har også spilt på aldersbestemte landslag. Han har spilt for Askim, Sarpsborg, Rosenborg og Stabæk. Med Rosenborg vant han sju seriemesterskap og fire cupmesterskap. Videre har han trenerutdanning, og har vært fotballtrener i barne- og ungdomsfotballen i Øvrevoll Hosle.

DRILLO-ELEV: Karl-Petter Løken var blant spillerne i VM-troppen i 1994. Foto: Tor Richardsen

Utdanningen er sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU. Han har tidligere vært konsernsjef i Kværner, og hatt sentrale stillinger i flere selskaper i olje- og gassindustrien, inkludert Statoil, Norsk Hydro, Lundin og Aker Solutions.

Løken gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver i NFF.

– Fotballen har betydd mye for meg gjennom hele livet, og som jeg vil si at jeg har et lidenskapelig forhold til. Jeg har mange gode opplevelser fra barnefotballen, fra tiden som spiller på topp- og landslag, og som fotballpappa for egne barn. Gjennom nært 20 år som ekspertkommentator i NRK kjenner jeg også kvinnefotballen godt, både nasjonalt og internasjonalt. Norsk fotball er inne i en spennende tid. Jeg håper å kunne bruke min ledererfaring til å bygge en enda sterkere organisasjon. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Karl-Petter Løken.