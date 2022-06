Dette glemmer stadig flere

Etter to år med pandemi og avlysninger er det nå rekordmange som skal gifte seg.

Ifølge skatteetaten er økningen på hele 34 prosent.

Før man skal gifte seg er man nødt til å få en prøveattest, som bevis på at man oppfyller kravene for ekteskap.

Sent ute

Direktør Elin Imsland i Folkeregisteret er nå bekymret, fordi stadig flere er sent ute med å skaffe seg denne attesten.

– Har man ikke prøveattesten klar, får man ikke gjennomføre bryllupet, sier Imsland.

Alle som skal gifte seg trenger en prøvingsattest for å bevise at vilkårene i ekteskapsloven er oppfylt, altså at begge er to myndige, at ingen av dem er gift fra før og at ekteskapet er frivillig.

60 prosent av alle søknadene om prøveattest blir behandlet automatisk, og man får svar umiddelbart.

– Men noen saker må vi se litt nærmere på, og da kan det ta litt lenger tid – opp til 5-6 uker, sier Imsland.

Ingen attest – intet bryllup

Hun forteller at sakene som tar lengst tid, er der brudeparet ikke har sendt inn all dokumentasjon.

– Derfor er det viktig at man leser informasjonen godt på forhånd og legger ved all dokumentasjon i søknaden, da har man gjort det man kan for at det skal gå så fort som mulig.

VIKTIG: Glemmer du prøveattesten blir det intet bryllup. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Hva skjer om man ikke har prøveattesten klar før bryllupet?

– Viglseren, altså den som skal vie brudeparet, må ha attesten på plass for å få lov til å gjennomføre bryllupet – altså man får ikke gjennomføre vielsen uten dette dokumentet, sier folkeregisterdirektøren.

Stadig flere er sent ute

Hennes viktigste råd til par som skal gifte seg er å søke om prøveattest i passe god tid.

– Ikke for sent og ikke for tidlig. For prøveattesten er bare gyldig i fire måneder.

– Kommer det som en overraskelse på mange at man må ha denne attesten klar?

– Vi ser at det er stadig flere som er litt sent ute med å få på plass prøveattesten, sier Imsland.