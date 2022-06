Ble vitne til svanedrap midt på natten – mistenker hvalrossen Freya står bak

Sommerferien er åpenbart igang for hvalrossen Freya, som den siste tiden har nytt late dager på brygga i Kragerø.

Etter å ha tatt seg til rette i en rekke fritidsbåter ble hun forsøkt flyttet av brannvesenet, men det flere hundre kilo tunge sjødyret fant stadig veien tilbake.

Nå har imidlertid hvalrossen tatt turen videre til nabokommunen Risør, der hun har funnet seg godt til rette på en ny badebrygge.

LANGSTRAKT: Flere hundre kilo med søvnig hvalross har fredag ligget langstrakt på brygga i Risør. Foto: Ole Henrik Hansen / TV 2

Drapsmistenkt

Selv om Freya stort sett ligger fredfullt og slapper av i båter og på brygger, hender det hun tar seg ut i vannet for å skaffe mat. Til tross for at muslinger er livretten til hvalrosser, kan de også jakte på sjøfugl.

Det mistenker Cecilie Okkenhaug (69) at hun fikk erfare natt til onsdag, da hun våknet av rare lyder utenfor vinduet.

– Jeg skjønte det kom fra vannet og tenkte jeg måtte ut og se hva det var. Så jeg gikk ut på terrassen, og fikk øye på et basketak midtfjords, forteller Okkenhaug.

Det var Telemarkavisa som først fortalte om hendelsen.

DRAMATISK: Cecilie Okkenhaug (69) ble vitne til en dramatisk kamp mellom svanen og det hun mistenker kan være Freya. Foto: Privat

Okkenhaug måtte finne frem kikkerten for å se det som hendte, og så at det var en svane i kamp mot et annet, stort, mørkt dyr.

Hun klarte ikke å identifisere skapningen som dro svanen under vann, men fattet raskt mistanke om at det kunne dreie seg om hvalrossen som den siste tiden hadde holdt til like i nærheten.

– Det er ikke så usannsynlig at det var Freya, for det var i Kragerø, da den fortsatt holdt til der.

– Veldig dramatisk

Okkenhaug sier at kampen, så lenge hun var vitne til den, varte i omtrent en halvtime. Så ble svanen dratt under.

– Jeg syns det så veldig dramatisk ut, og så til slutt at svanen forsvant, forteller hun.

Selv om hun ikke frykter Freya, mener Okkenhaug det er synd at hvalrossen har forvillet seg så langt hjemmefra. At Fiskeridirektoratet skal få en jobb med å flytte på dyret, er det liten tvil om.

– Vi har vært og sett på den mens den har ligget på brygga, og den ser unektelig veldig stor ut, forteller Okkenhaug.

Kan ikke utelukkes

Forsker og veterinær i Havforskingsinstiuttet, Kathrine Albertine Ryeng, sier det er vanskelig å vurdere om det kan være Freya som står bak svaneangrepet.

– Jeg tør ikke å påstå at det er Freya, og tror det godt kan være noe annet. Men jeg skal ikke utelukke det heller. Kanskje hun var tom for østers og måtte ha noe annet, sier Ryeng.

KOSER SEG: Hvalrossen Freya koser seg på dagtid. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hun mener en hvalross ville hatt mindre problemer med å fange en svane, og har større tro på at det kan dreie seg om et mindre dyr.

– Et mindre rovdyr vil måtte kjempe mer, og blant de mindre rovdyrene vi har som tar sjøfugl er jo blant annet oter, forteller forskeren.

Hun er imidlertid ikke sikker på om det er oter i det aktuelle området, og har heller ingen andre mistenkte dyr.

– Det er jo ikke spekkhoggere eller andre rovdyr der inne, sier Ryeng.

– Litt trist

Flere nysgjerrige tilskuere har kommet tett på dyret, som i likhet med badegjestene nyter sommersola. Men i motsetning til badegjestene, er ikke Freya velkommen i Risør.

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden (Ap), sier han ønsker det beste for Freya, og håper hun får kommet seg tilbake der hun hører hjemme. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Jeg må si at det er litt eksotisk, men det er litt trist også. Det er et dyr som hører hjemme i et helt annet farvann, sier ordfører i Risør, Per Kristian Lunden (Ap).

Planen er å få hjelp av Fiskeridirektoratet til å finne en løsning for å få flyttet dyret, men Freya er ingen sylfide.

Med omtrent samme vekt som en liten bil, kan flytting bli en krevende prosess.

– Vi må i alle fall prøve og se om vi klarer. Det er jo et veldig stort dyr, som åpenbart liker seg godt her, sier Lunden.

– Ikke temmet

Ordføreren forteller at Freya for øyeblikket har tatt seg opp på en vannscooter, og håper på å få begrenset skadeomfanget.

LATE DAGER: Solsteken gjør godt for Freya, som trives litt bedre i Risør enn ordføreren skulle ønske. Foto: Ole Henrik Hansen / TV 2

– Det er et stort, tungt dyr som ikke er temmet på noe vis. Så det er viktig for oss at vi passer på både folk og materielle verdier.

Han håper de kan komme frem til en diplomatisk løsning som både Freya og båteierne kan si seg fornøyde med.

– Vi vil at Freya skal ha det best mulig, og det viktigste er at hun kommer til sitt rette farvann og ikke blir en turistattraksjon i Risør, sier han.

Vurderes

Kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, sier de enn så lenge håper andre tiltak kan virke for å få Freya vekk fra småbåthavna.

– Hvis det ikke fungerer kan vi vurdere å flytte den til et mer folketomt område, sier Lekve.

Han forteller at hvalrosser er et omstreifende dyr, og fordi Freya antakeligvis er en relativt ung hvalross på 3–5 år, er det ikke unaturlig oppførsel.

Om hun derimot ikke trekker videre blir det behov for hjelp fra Norsk polarinstitutt, som har erfaring med å fange og transportere store dyr.

– Vi har ikke gjort det før, men jeg vil anta at den må lukkes i en transportkasse og bli heist ombord i et fartøy og fraktet vekk, sier Lekve.