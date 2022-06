Marcus og Martinus med underskudd for tredje år på rad

GOD KVELD NORGE (TV 2): Koronapandemien har gitt Marcus og Martinus en real økonomisk smell, men nå ser det omsider ut til å gå rette veien igjen for popduoen.

I 2020 gikk tvillingduoen Marcus og Martinus Gunnarsen (20) på en økonomisk smell med de tre selskapene M & M Artister, MM Concerts og M & M Merchandise.

Inntektene stupte ned 12 millioner fra året i forveien, og duoen gikk med et dundrende underskudd på nær 7,5 millioner.

Marcus og Martinus skulle nemlig ha vært på en verdensturné i 2020, men grunnet pandemien ble dette avlyst og inntektene uteble.

Inntektene på vei opp

Nå er årsregnskapet for 2021 klart i Brønnøysundregisteret, og av dette går det fram at fjoråret endte noe bedre enn kriseåret 2020.

Underskuddet er på knappe 60.000 for de tre selskapene, og inntektene har samlet økt med én million kroner, til 3,7 millioner.

Men fortsatt er økonomien preget av følgende av coronapandemien. Av regnskapet til selskapet MM Concerts AS går det fram at selskapets tre ansatte har vært delvis permittert hele året.

Tidligere år har selskapet M&M Merchandise AS dratt inn millioner på salg av blant annet gensere, sengetøy og bilder, men de siste årene har dette selskapet gått med underskudd.

Underskudd flere år på rad

Selv om 2020 var året der duoen gikk med desidert størst underskudd, så gikk de også med underskudd i 2019. Dette ble den gang forklart med at de hadde planlagt ett år med mindre aktivitet og konserter.

– Etter svært høy internasjonal reiseaktivitet i 2017 og 2018, har 2019 vært et strategisk år der hardt arbeid i foregående år har gitt meget gode resultater og samtidig gitt Marcus & Martinus friheten til å fokusere på neste steg av karrieren. I tillegg har 2019 vært et år for stemmeskifte og skolegang, sa tidligere pressekontakt, Marte Schei, til VG den gang.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra duoens management fredag, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Lider ingen nød

Tvillingduoen var blant artistene som opptrådte under sesongpremieren til «Allsang på grensen» på TV 2 denne uken.

Brødrene overrasket også stort da det forrige måned ble kjent at de vant den svenske musikkonkurransen «Maskorama».

De slo først gjennom med vinnerlåten «To dråper vann» under Melodi Grand Prix Junior i 2012, og siden har de gjort stor suksess i inn- og utland.

Årene med underskudd kommer etter flere år med imponerende resultater for gutta.

Marcus og Martinus-selskapene dro nemlig inn 62,3 millioner kroner til sammen i 2017 og satt ved utgangen av året med en egenkapital på 29,7 millioner. Det gikk ikke dårligere i 2018 skal vi tro tallene rett, som viser at M&M-selskapene til sammen hadde 65,8 millioner i inntekter.

Flere år med underskudd til tross, 20-åringene lider ikke noen økonomisk nød.

Den samlede egenkapitalen i de tre selskapene er fortsatt på 32,7 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Det ble også tatt utbytte på 2,5 millioner kroner av et av selskapene.