Ekspertene om ukrainsk tilbaketrekning: – Dette er strategien

Denne uken har russiske styrker invadert flere småbyer i nærheten av Severodonetsk. Guvernøren i Luhansk har slått alarm, og varslet fredag morgen at ukrainske styrker trekkes ut av byen.

– Russerne rykker fram uten å spare på noe av sin ammunisjon eller sine soldater, og de er ikke i ferd med å gå tom heller. De har et overtak i artilleri og antall soldater, sier Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj.

Lørdag meldes det om at russerne har fått full kontroll over byen.

– Byen er nå under full russisk okkupasjon, sier Sievjerodonetsks ordfører Oleksandr Strjuk til nasjonalt fjernsyn lørdag.

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, sier dette ikke var en uventet utvikling.

– At ukrainske styrker trekker seg ut av Severodonetsk er et resultat av massivt bombardement over lang tid. Det er en fornuftig ting å gjøre, all den tid russerne er i overmakt når det gjelder ildkraft, sier han.

Viktig region

Røseth understreker at russerne har hatt stor fremgang i regionen Luhansk, og at det dermed er lurt at ukrainske styrker trekker seg ut av Severodonetsk og til byen Lysytsjansk, for å beskytte denne.

De to byene er sentrale i Russlands forsøk på å ta full kontroll over Luhansk.

– Broen mellom disse to byene, Severodonetsk og Lysytsjansk, er ødelagt. Dette er en region der det er svært kupert terreng, og det er dermed enklere for ukrainerne å forsvare enn terrenget lenger unna. Dermed er det en fordel for Ukraina at de ikke mister dette området, og kan forsvare seg her, sier han.

Han får støtte av pensjonert generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug.

– En del av strategien

Dalhaug mener den ukrainske uttrekningen fra Severodonetsk er en del av en større strategi.

– Jeg tenker at dette ikke gir noen strategisk endring i krigsbildet. Hvorvidt ukrainerne kontrollerer Severodonetsk eller ikke har ingen betydning for den videre utviklingen, men de har nok brukt kampene her til å kjøpe seg verdifull tid som de har brukt på å bygge seg opp, sier han til TV 2.

Han mener Ukraina har brukt tiden de har forsvart Severodonetsk til å få vestlige våpen på plass, samt trene opp personell i å bruke disse.

Dalhaug mener det viktige nå blir at ukrainerne klarer å opprettholde forsyningslinjene inn til sine styrker i regionen, selv om russerne per nå kontrollerer rundt 90 prosent av arealet.

– Jeg tenker at å trekke seg ut av Severodonetsk er en strategisk god avgjørelse av Ukraina nå. Mens Russland har sendt alle sine styrker ned til området, har ukrainske styrker hatt stor fremgang andre steder, som Kherson og Kharkiv, sier Dalhaug.

Han mener det er påfallende hvor lang tid det har tatt for Russerne å få kontroll på Severodonetsk – tid som har vært verdifull for Ukraina på andre fronter.

– Russland har fokusert alle sine styrker inn her, og ikke greid å få kontroll på lang tid, på et areal som strengt tatt er på størrelse med et frimerke i den store sammenheng i Ukraina, sier han.

Han mener derfor Ukraina virker å være godt skodd for krigen videre. Samtidig ser man at Russland sliter med mannskapsmangel.

– Det er jo litt derfor de har basert krigen på artelleri. Det er derfor det de tar over er jord-hauger og ikke byer. Alt jevnes med jorden, sier han.

– Ett viktig spørsmål

Dalhaug mener det er viktig for Putin å ta hele Luhansk.

– Putin vil bruke enhver seier her inn i propaganda-apparatet sitt, sier han.

Røseth mener også det vil være en stor politisk seier for Russland dersom de skulle klare å ta hele regionen Luhansk.

– Det vil være en seier Putin kan bruke for alt den er verdt. Det i en tid der ukrainerne er ærlige på at de lider store tap, sier han.

– Hvordan stiller Ukraina i krigen nå?

– Det store spørsmålet nå er i hvilken grad de vestlige våpensystemene vil få effekt. De begynner å få gode våpen, med langtrekkende våpen og artelleri, men er antallet stort nok? Det er bekymringen. I tillegg til om de har luftvernssystemer som er gode nok til å beskytte våpnene når de nærmer seg fronten, sier Røseth.