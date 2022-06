Fikk melding om kantret båt: Ønsker tips i saken

Hovedredningssentralen i Sør-Norge rykket fredag morgen ut til en kantret båt mellom Langevåg og Ålesund, etter observasjoner fra en ferje i området.

– Vi har hatt en redningsskøyte framme ved båten og undersøkt litt. De kjører nå et lokalt søk i området, sier Oddgeir Andersen, redningsleder i HRS Sør Norge.

På nåværende tidspunkt kan de ikke fastslå at det har vært mennesker om bord i båten.

– I utgangspunktet har vi ingen indikasjon på dette, men vi kjenner til at det har vært St. Hans-feiring i går og at flere har vært ute med båt, men det er ingen spesifikke tegn på at denne båten har vært i bruk, sier Andersen.

Ingen er på nåværende tidspunkt savnet i området, men redningsmannskapene ønsker likevel tips fra publikum i saken.

– Båten er gul og det står Fletcher med hvite bokstaver på siden, sier redningslederen.

Tips kan rettes til Hovedredningssentralen på 51646000 eller Politiet på 02800.