Slik kan Norge nå EM-finalen – les om alle lagene i TV 2s guide

I podkasten skisserer gjengen i studio hvordan Norge kan ta seg helt til EM-finalen.

Det vil i så fall bety kamp på Wembley foran trolig over 90.000 tilksuere.

Under neste mellomtittel kan du lese hva TV 2s eksperter tror må til for at Norge skal nå finalen. Mens du lengre nede i saken kan se EM-guiden av alle lagene.

De to med flest landskamper for Norge gjennom tidene er gjester i podkasten, Hege Riise (188 kamper) og Solveig Gulbrandsen (183 kamper).

Programleder Helge Kalleklev har også med seg TV 2s reporter Christina Paulos.

Slik kan Norge ta seg helt til finalen

I TV 2s EM-podkast kommer gjengen i studio fram til hvem de tror havner i sluttspillet.

Og hva som må til for at Norge skal ta seg helt til finalen. Noe som innebærer en knalltøff kvartfinale mot Spania og litt tipping med hjertet.

– Jeg tror nok på papiret at Spania slår Norge i en eventuell kvartfinale, sier Christina Paulos.

Likevel håper gjengen i studio at Spania klapper sammen og at Norge da tar seg til semifinalen.

– Jeg tror Spania vil være gigantiske favoritter. Jeg er usikker på om Norge klarer å stå imot i 90 minutter, men vi tipper med hjertet og da går vi for Norge, sier Hege Riise.

Det vil potensielt gi en semifinale mellom Norge og regjerende europamester Nederland.

– Vi lagt et premiss om at Norge knekker en kode. De må slå Spania først og da er egentlig alt mulig, sier Christina Paulos.

Caroline Graham Hansen snakker ut om hjertetrøbbelet

Samtlige i studio mener England og Sverige er de to største gullfavorittene, men tipset i podkasten gjør at de to møtes i semifinalen.

Med seier mot Nederland vil Norge møte arrangør England.

– Dersom vi møter Nederland i en semifinale gir det muligheter. Hadde vi møtt England eller Sverige tror jeg ikke det hadde gått. Men det avhenger av at vi knekker koden, sier Solveig Gulbrandsen.

Under følger samtlige grupper og vurderingen av lagene, samt troppene.

STJERNE: Ada Hegerberg scoret mot New Zealand i Norges oppkjøring. Scoringen kom under et døgn etter masseskytingen i Oslo og Hegerberg benyttet anledningen til å vise sin støtte til Pride. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Gruppe A

Norges landslag er nummer elleve på Fifas rangering over de beste kvinnelandslagene. Dersom man fjerner landene utenfor Europa som er foran dem, ligger Norge på syvendeplass.

Landslagstrener Martin Sjögren må klare seg uten førstekeeper Cecilie Fiskerstrand, som pådro seg en stygg kneskade før mesterskapet.

Fiskerstrand skal jobbe som fotballekspert for TV 2 under mesterskapet.

Etter at Ada Hegerberg returnerte til det norske landslaget tror flere og flere at Norge raskt kan blande seg inn i en medaljekamp.

– Det at Hegerberg er tilbake gjør at Norge nå blir sett på som en større utfordrer, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– De blir ikke automatisk en medaljekandidat fordi Hegerberg er tilbake, men de blir et bedre lag og har bedre forutsetninger for å klare det, sier TV 2s reporter Christina Paulos.

Norges tropp Nøkkelspillere: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

Trener: Martin Sjögren. Keepere: Guro Pettersen (Vålerenga), Aurora Mikalsen (Brann) og Sunniva Skoglund (Stabæk). Forsvar: Guro Bergsvand (Brann), Julie Blakstad (Manchester City), Tuva Hansen (Brann), Anna Jøsendal (Rosenborg), Maren Mjelde (Chelsea), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Anja Sønstevold (Inter) og Maria Thorisdottir (Manchester United). Midtbane: Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Eikeland (Reading), Lisa Naalsund (Brann), Frida Maanum (Arsenal), Guro Reiten (Chelsea), Karina Sævik (Avaldsnes), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona) og Elisabeth Terland (Brann). Angrep: Celin Bizet Ildhusøy (PSG), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Sophie Roman Haug (Roma) og Ada Hegerberg (Lyon).

Forrige EM, som ble arrangert for fem år siden, var en gedigen fiasko for det norske landslaget. Tre strake tap sørget for at alt var over allerede før sluttspillet.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål om medalje, sa landslagskaptein Maren Mjelde da EM-troppen ble offentliggjort.

– Vi må sette oss en målsetting hvor vi har noe å strekke oss etter. Det er et «optimistisk-realistisk» mål, sa Sjögren.

England

England er rangert som nummer åtte på Fifa-rangeringen.

Etter å ha vært i semifinalen i de tre siste mesterskapene er det et sulten England-lag som tar imot Europas beste landslag i sommer.

Den nederlandske suksesstreneren Sarina Wiegman har tatt over ansvaret for landslaget. Etter flere bragder med Nederland er forventningspresset stort til Wiegman.

– Engelskmennene kommer til å mobilisere det som mobiliseres kan for at England endelig skal vinne noe, sier Hege Riise.

Riise var inne som vikar for det engelske landslaget i 2021, da de var uten trener etter at Phil Neville ga seg.

GODT KJENT: Hege Riise var England-trener i store deler av 2021. Foto: Mike Egerton

England starter hele turneringen foran et fullsatt Old Trafford.

– Jeg tror England kommer til å vise krefter på hjemmebane. Om de er helt i toppsjiktet, er jeg fortsatt litt usikker på, sier Riise.

Englands tropp Nøkkelspiller: Lauren Hemp (bilde). Trener: Sarina Wiegman. Keepere: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa) og Ellie Roebuck (Manchester City). Forsvar: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City) og Lotte Wubben-Moy (Arsenal. Midtbane: Fran Kirby (Chelsea), Jill Scott (Klubbløs), Georgia Stanway (Bayern München), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Manchester City) og Leah Williamson (Arsenal). Angrep: Bethany England (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Chloe Kelly (Manchester City), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Arsenal), Alessia Russo (Manchester United) og Ellen White (Manchester City).

Østerrike

Østerrike er rangert som nummer 21 på Fifas rangering.

Overrasket alle da de tok seg helt til semifinalen i EM 2017. Der tapte de etter straffesparkkonkurranse mot Danmark.

Prestasjonen har sørget for at de østerrikske spillerne denne gangen spiller med et helt annet forventningspress enn de gjorde i 2017.

Det er Østerrike som blir Norges store utfordrer til det som trolig blir en kamp om andreplassen bak England. Og skal man tro nøkkelspiller Carina Wenninger bør Norge frykte østerrikerne.

– Vi har et enda bedre lag nå, enn vi hadde i 2017, har Wenninger uttalt.

TV 2: Solveig Gulbrandsen er ekspertkommentator under sommerens EM. Her sammen med programleder Jan-Henrik Børslid og kommentator Endre Olav Osnes. Foto: Julie Marie Naglestad.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er en av dem som tror Østerrike virkelig kan skape trøbbel for Norge.

– De har kulturen inne etter forrige EM. De har vært gjennom det og vet hva som skal til for å ta seg videre, sier Gulbrandsen i TV 2s podkast.

Avslutningskampen i gruppe A går mellom Østerrike og Norge. Det kan fort være kampen som avgjør hvem som tar seg videre som nummer to.

Kampen ser du på TV 2 og Play fredag 15. juli fra klokken 20.00!

Østerrikes tropp Nøkkelspiller: Sarah Zadrazil (bilde). Trener: Irene Fuhrmann. Keepere: Manuela Zinsberger (Arsenal), Isabella Kresche (St. Pölten) og Jasmin Pal (Köln). Forsvar: Celina Degen (Köln), Marina Georgieva (Sand), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt), Katharina Naschenweng (Hoffenheim), Katharina Schiechtl (Werder Bremen), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham), Carina Wenninger (Roma) og Laura Wienroither (Arsenal). Midtbane: Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt), Sarah Zadrazil (Bayern München), Jasmin Eder (St. Pölten), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt), Julia Hickelsberger-Fuller (Hoffenheim), Marie-Therese Höbinger (Zürich), Maria Plattner (Turbine Potsdam) og Sarah Puntigam (Köln). Angrep: Nicole Billa (Hoffenheim), Stefanie Enzinger (St. Pölten), Lisa Kolb (Freiburg) og Lisa Makas (Austria Wien).

Nord-Irland

Nordirene tok seg til EM etter å ha slått Ukraina i playoffen. De får det trolig tøft i gruppespillet og ingen forventer at de skal klare å utfordre Norge, England eller Østerrike.

De er plassert som nummer 47 på Fifas rangering, noe som gjør dem til det lavest rangerte laget i mesterskapet.

Norge hadde få problemer med dem i gruppespillet og slo dem 6-0 i begge oppgjørene.

– Vi hadde amatørspillere som jobber på supermarkeder og sykehus. Størsteparten av troppen vår har jobber ved siden av fotballen. Det gjør egentlig prestasjonen vår latterlig, har trener Kenny Shiels uttalt.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ikke i tvil. Mot Nord-Irland skal Norge enkelt stå igjen med tre poeng.

– Det skal være plankekjøring for Norge å slå Nord-Irland, sier Gulbrandsen.

Nord-Irlands tropp Nøkkelspiller: Rachel Furness (bilde). Trener: Kenny Shiels Keepere: Jackie Burns (Häcken), Becky Flaherty (Brighouse Town) og Shannon Turner (Wolverhampton). Forsvar: Kelsie Burrows (Cliftonville), Rebecca Holloway (Racing Louisville), Ashley Hutton (Linfield), Abbie Magee (Cliftonville), Sarah McFadden (Durham), Rebecca McKenna (Lewes), Julie Nelson (Crusaders), Laura Rafferty (Southampton) og Demi Vance (Rangers). Midtbane: Nadene Caldwell (Glentoran), Joely Andrews (Glentoran), Chloe McCarron (Glentoran), Marissa Callaghan (Cliftonville), Louise McDaniel (Cliftonville) og Rachel Furness (Liverpool). Angrep: Caitlin McGuinness (Cliftonville), Kirsty McGuinness (Cliftonville), Lauren Wade (Glentoran), Emily Wilson (Crusaders) og Simone Magill (klubbløs).

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsens tips fra 1-4 plass: England, Norge, Østerrike og Nord-Irland.

Gruppe B

Tyskland tok seg enkelt videre fra kvaliken med 24 av 24 mulige poeng. Målforskjellen var på svimlende 46-1.

Nasjonen er rangert som nummer fem på Fifas rangering. Men prestasjonene de siste årene har ikke vært mye å juble for.

I 2022 har Tyskland spilt fem kamper og usikkerheten har utvilsomt steget etter disse kampene. Tap mot Serbia, Canada og England har neppe hjulpet på selvtilliten til spillerne.

Derfor var trolig 7-0-seieren over Sveits i generalprøven viktig for de tyske spillerne.

Tyskland må klare seg uten to av sine beste midtbanespillere i mesterskapet. Dzsenifer Marozsan er skadet, mens Melanie Leupolz venter sitt første barn.

– Det er tunge forfall, sier TV 2s reporter Christina Paulos.

Hege Riise og Solveig Gulbrandsen er begge enig om at nasjonene som har vunnet åtte av de siste ti Europamesterskapene befinner seg i en usikker siutasjon.

– Det har skjedd mye i Tyskland, de har ikke det samme maskineriet og kvaliteten som tidligere, sier Gulbrandsen og legger til:

– For meg er det ingen selvfølge at Tyskland skal vinne denne gruppen.

– De har ikke klart å opprettholde kvaliteten som vi forventer av dem, sier Hege Riise.

Tysklands tropp Nøkkelspiller: Sara Däbritz (bilde). Trener: Martina Voss-Tecklenburg. Keepere: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Marle Frohms (Wolfsburg) og Almuth Schult (Angel City). Forsvar: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (Bayern München), Marina Hagering (Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) og Felicitas Rauch (Wolfsburg). Midtbane: Jule Brand (Wolfsburg), Sara Däbritz (Lyon), Linda Dallmann (Bayern München), Svenja Huth (Wolfsburg), Lena Lattwein (Wolfsburg), Sydney Lohmann (Bayern München), Lina Magull (Bayern München) og Lena Oberdorf (Wolfsburg). Angrep: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Klara Bühl (Bayern München), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Alex Popp (Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern München) og Tabea Wassmuth (Wolfsburg).

Spania

De spanske kvinnene er rangert som nummer syv verden, men er trolig avhengig av at Gullballen-vinner, Alexia Putellas, leverer like bra som hun har gjort for Barcelona de siste sesongene.

Dessverre for spanjolene må de klare seg uten Jennifer Hermoso, som tok andreplassen i Gullballen-kåringen.

– Man får mange gode relasjoner ettersom stammen i laget kommer fra Barcelona, sier Christina Paulos.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er usikker på Spania-laget, men rangerer dem som favoritt i gruppen.

– Jeg mener at det som taler imot dem er at de er mulige å krige ut av stilen. De er et litt romantisk lag som skal spille fint, men går det an mot et lag på samme nivå? Det er utfordringen til dette laget, mener TV 2s ekspert.

– Men jeg har lest at de har utfordret seg selv på det og blitt mer direkte. Dersom de klarer å variere mer, så begynner det å bli vanskelig å slå Spania. På papiret mener jeg at de skal vinne denne gruppen, sier Gulbrandsen.

Spanias tropp Nøkkelspiller: Alexia Putellas (bilde). Trener: Jorge Vilda. Keepere: Sandra Paños (Barcelona), Misa Rodriguez (Real Madrid) og Lola Gallardo (Atlético Madrid). Forsvar: Laia Aleixandri (Manchester City), Ivana Andrés (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Olga Carmona (Real Madrid), Sheila Garcia (Atlético Madrid), María León (Barcelona), Leila Ouahabi (Manchester City), Irene Paredes (Barcelona) og Andrea Pereira (Barcelona). Midtbane: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Mariona Caldentey (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona) og Irene Guerrero (Levante). Angrep: Marta Cardona (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Real Madrid), Caludia Pina (Barcelona), Lucía García (Athletic Club) og Salma Paralluelo (Villarreal).

Danmark

Danskene har havnet i en svært tøff gruppe og er avhengig av å havne foran enten Spania eller Tyskland for avansement.

I 2017-EM imponerte danskene stort da de tok seg helt til finalen. På veien slo de ut både Tyskland og Norge, men i finalen ble Nederland for sterke og vant 4-2.

Rødtrøyene tapte generalprøven mot Norge, men det er likevel forventninger om at de kan overraske i gruppespillet.

– De er outsiderne i denne gruppen, men de er ikke helt sjanseløse, sier Paulos.

– Jeg ser ikke helt for meg at Danmark skal klare å matche verken Tyskland eller Spania, sier Hege Riise.

En som definitivt blir viktig i jakten på avansement er Chelsea-spiss Pernille Harder, én av verdens beste kvinnelige fotballspillere.

– De er helt avhengig av Harder, hun er en klassespiller, sier Solveig Gulbrandsen.

Danmarks tropp Nøkkelspiller: Pernille Harder (bilde). Trener: Lars Søndergaard. Keepere: Lene Christensen (Rosenborg), Laura Worsøe (Odense Q) og (Katrine Svane (AGF). Forsvar: Stine Ballisager (Vålerenga), Simone Boye (Arsenal), Luna Gevitz (Häcken), Sara Holmgaard (Turbine Potsdam), Rikke Sevecke (Everton), Sofie Svava (Real Madrid), Sara Thrige (AC Milan) og Katrine Veje (Rosengård). Midtbane: Karen Holmgaard (Turbine Potsdam), Kathrine Kühl (Nordsjælland), Sofie Jung Pedersen (Juventus) og Sanne Troelsgaard (Reading). Angrep: Sofie Bredgaard (Rosengård), Signe Bruun (Lyon), Mille Gejl (Häcken), Pernille Harder (Chelsea), Stine Larsen (Häcken), Rikke Marie Madsen (Madrid CFF), Nadia Nadim (Racing Louisville) og Janni Thomsen (Vålerenga).

Finland

Finnene er rangert som nummer 29 i verden av Fifa.

De deltok ikke i forrige EM, men kan vise til gode resultater i deres storhetstid midt på 2000-tallet. I 2005 tok de seg helt til semifinalen, mens de i 2009 røk ut i kvartfinalen.

I 2013 røk de ut i gruppespillet. Finnene har aldri deltatt i VM.

– Finland har nok ikke god nok kvalitet til å skape noe trøbbel i denne gruppen, sier Solveig Gulbrandsen.

Finlands tropp Nøkkelspiller: Natalia Kuikka (bilde). Trener: Anna Signeul. Keepere: Tinja-Riikka Korpela (Tottenham), Katriina Talaslahti (Fleury) og Anna Tamminen (Hammarby). Forsvar: Anna Auvinen (Sampdoria), Nora Heroum (Lazio), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Brighton), Natalia Kuikka (Portland Thorns), Elli Pikkujämsä (Örebro) og Anna Westerlund (Åland United). Midtbane: Olga Ahtinen (Linköping), Ria Öling (Rosngård), Amanda Rantanen (Örebro), Essi Sainio (HJK) og Eveliina Summanen (Tottenham). Angrep: Emmi Alanen (Kristiandstad), Jenny-Julia Danielsson (AIK), Adelina Engman (Hammarby), Sanni Franssi (Real Sociedad), Juliette Kemppi (Kalmar), Heidi Kollanen (Örebro), Jutta Rantala (Vittsjö) og Linda Sällström (Vittsjö).

Gulbrandsens tips i rekkefølgen 1-4 plass: Spania, Tyskland, Danmark og Finland.

Gruppe C

Sveriges landslag ligger på andreplass på Fifas rangering.

Svenskene er sultne på gull etter to strake sølv i OL, bronse i VM og kvartfinale i forrige EM.

– Det er en del av dem som begynner å bli eldre, som kanskje har sin siste mulighet til tittel. Dette er et lag å regne med helt der oppe, sier Gulbrandsen.

Hege Riise er overrasket over at svenskene klarte å ta seg helt til finalen i OL og tror kanskje det var deres mulighet til å løfte et trofé.

– Jeg hadde ikke tenkt at de skulle spille finale i OL, men de gjorde solide prestasjoner gjennom hele OL og burde vunnet finalen. Jeg tenker det var deres mulighet til å vinne noe, men de kommer nok til å være med i kampen her også, sier Hege Riise.

På laget finner man flere stjernespillere, blant dem Stina Blackstenius, Magdalena Eriksson, Hanna Bennison og Caroline Seger.

– De har en bredde i troppen som er helt enorm, sier Paulos.

Sveriges tropp Nøkkelspiller: Stina Blackstenius (bilde). Trener: Peter Gerhardsson. Keepere: Zecira Musovic (Chelsea), Jennifer Falk (Häcken) og Hedvig Lindahl (klubbløs). Forsvar: Jonna Andersson (Hammarby), Nathalie Björn (Everton), Magdalena Eriksson (Chelsea), Hanna Glas (Bayern München), Amanda Ilestedt (PSG), Emma Kullberg (Brighton), Amanda Nildén (Juventus og Linda Sembrandt (Juventus). Midtbane: Filippa Angeldahl (Manchester City), Hanna Bennison (Everton), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Elin Rubensson (Häcken), Johanna Rytting Kaneryd (Häcken) og Caroline Seger (Rosengård). Angrep: Kosovare Asllani (Real Madrid), Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolgsburg), Fridolina Rolfö (Barcelona), Lina Hurtig (Juventus) og Olivia Schough (Rosengård).

Nederland

De oransje har hevdet seg helt i toppen de siste fem årene. I 2017 gikk de sensasjonelt helt til topps i EM, mens de fulgte opp med sølv i VM to år senere.

I dette mesterskapet må de klare seg uten suksesstreneren Sarina Wiegman, som har tatt over gulljagende England.

Nederland valgte å se til Wiegmans nye land da de skulle hente hennes erstatter. Engelskmannen Mark Parsons er deres nye sjef.

– Jeg er litt usikker på dem og det handler egentlig om trenerbyttet, sier Hege Riise.

Se Caroline Graham Hansen spille på lag med kongefamilien og Erling Braut Haaland

– Premisset er livet etter Wiegman. Det er under henne de har oppnåd resultatene og nå skal de forsøke seg uten henne, sier TV 2s reporter Christina Paulos.

To av kvinnefotballens aller største stjerner er å finne på det nederlandske landslaget. Vivianne Miedema og Lieke Martens utgjør et av mesterskapets farligste angrep.

– De har noen klassespillere som leverer på et ekstremt høyt nivå, sier Gulbrandsen.

– Den store stjernen er Vivianne Miedema. En markant galeonsfigur i Arsenal. Det var ryktet at Barcelona ville ha henne, men hun valgte å bli i Arsenal, sier Paulos.

Nederlands tropp Nøkkelspiller: Vivianne Miedema (bilde). Trener: Mark Parsons. Keepere: Barbara Lorsheyd (Ado Den Haag), Daphne van Domselaar (Twente) og Sari van Veenendaal (PSV). Forsvar: Caitlin Djikstra (Twente), Dominique Janssen (Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Stefanie van der Gragt (Ajax), Marel van Dongen (Atlético Madrid) og Lynn Wilms (Wolfsburg). Midtbane: Kerstin Casparij (Twente), Damaris WEgurrola (Lyon), Jackie Groenen (Manchester United), Marisa Olislagers (Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax) og Daniëlle van de Donk (Lyon). Angrep: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (Twente), Romee Leuchter (Ajax), Lieke Martens (PSG) og Vivianne Miedema (Arsenal).

Portugal

Portugiserne er rangert som nummer 30 på Fifas rangering.

De skulle egentlig ikke være med i mesterskapet, men etter at Russland invaderte Ukraina, ble russerne fjernet fra mesterskapet.

I mai fikk Portugal beskjeden om at det var de som fikk plassen.

– Vi ser ikke helt for oss at de skal klare å lage noe trøbbel for de to beste lagene i denne gruppen, sier Christina Paulos.

TV 2s reporter var tilstede da Norge møtte Portugal to ganer på Algarve tidligere i år. Portugiserne klarte å vinne én av kampene, i det Paulos oppsummerer som en dårlig kamp av det norske laget.

Portugals tropp Nøkkelspiller: Jéssica Silva (bilde). Trener: Francisco Neto. Keepere: Ines Pereira (Servette), Patricia Morais (Braga) og Rute Costa (Famalicao). Forsvar: Alicia Correia (Sporting CP), Carole (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Braga), Joana Marchao (Sporting CP), Mariana Azevedo (Famalicao) og Silvia Rebelo (Benfica). Midtbane: Andreia Norton (Braga), Andreia Jacinto (Sporting CP), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Braga), Fatima Pinto (Sporting CP), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) og Vanessa Marques (Braga). Angrep: Ana Borges (Sporting CP), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jessica Silva (Benfica) og Telma Encarnacao (Maritimo).

Sveits

Er med i EM for andre gang og ligger på 20. plass på Fifas rangering.

Landslaget ledes av Danmarks tidligere trener Nils Nielsen. Laget består av flere spillere fra hjemlig liga, men har også innslag fra noen av de beste klubbene.

Ramona Bachmann (PSG), Ana-Maria Crnogorcevic (Barcelona), Lia Wälti (Arsenal) og Noelle Maritz (Arsenal).

Men det holder ikke for TV 2s fotballekspert.

– Vi tror vel ikke de går videre fra denne gruppen, sier Solveig Gulbrandsen.

Sveitsernes tropp Nøkkelspiller: Lia Wälti (bilde). Trener: Nils Nielsen Keepere: Gaelle Thalmann (Real Betis), Seraina Friedli (FC Aarau) og Livia Peng (FC Zurich). Forsvar: Eseosa Aigbogun (Paris FC), Luana Buhler (Hoffenheim), Viola Calligaris (Levante), Rahel Kiwic (FC Zurich), Noelle Maritz (Arsenal), Lara Marti (Bayer Leverkusen), Rachel Rinast (FC Köln), Julia Stierli (FC Zurich) og Ella Touon (Essen). Midtbane: Sandy Maendly (Servette), Sandrine Muron (Eintracht Frankfurt), Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Coumba Sow (Paris FC), Riola Xhemaili (Freiburg) og Lia Walti (Arsenal). Angrep: Ramona Bachmann (PSG), Ana-Maria Crnogorcevic (Barcelona), Svenja Folmli (Freiburg), Fabienne Humm (FC Zurich) og Meriame Terchoun (FC Zurich).

Gulbrandsen og Riises tips i rekkefølgen 1-4 plass: Sverige, Nederland, Sveits og Portugal.

Gruppe D

Frankrike er rangert som nummer tre i verden av Fifa.

For å oppsummere Frankrikes mesterskapsrutiner trenger man bare å bruke ett ord. Kvartfinale.

I de to siste Europamesterskapene har de røket ut i kvarten, det samme har de gjort i de tre siste Verdensmesterskapene.

– Jeg har ikke fått noen synlige bevis på at de skal snu trenden. Jeg har ventet på dem, men tror rivaliseringen mellom Lyon og PSG, jeg er usikker på samarbeidet som lag, det er mange individualister, sier Hege Riise.

En av spillerne de må klare seg uten i EM er stjernespilleren Amandine Henry. Hun ble kåret til Champions League-finalens beste spiller da Lyon vant tidligere i år.

Henry er vraket til mesterskapet, noe som trolig er på grunn av en konflikt med landslagssjef Corinne Diacre.

Henry uttalte etter 2019-VM at spillere satt og gråt på hotellrommene etter behandlingen de fikk av treneren.

SJEF: Corinne Diacre har ledet det franske landslaget siden 2017. Foto: ASHLEY CROWDEN

– Det ligger og ulmer intriger og drama i denne troppen. Og det har det jo vært mye opp gjennom tiden, både på kvinne- og herrelandslaget, sier Paulos.

Dersom det skal bli mesterskapssuksess er de trolig avhengig av at Marie-Antoinette Katoto tar med seg formen hun har vist i PSG. Spissen er trolig favoritt til å vinne Gullballen om Frankrike skulle gå helt til topps i EM.

PSG-stjernen har scoret imponerende 18 mål på 21 ligakamper og syv mål på syv Champions League-kamper.

– Det blir det samme igjen. Det er jo fullstendig kok der. De har en trener som ikke klarer å samle gruppen. Jeg tenker at Frankrike har sykt mange gode fotballspillere, men de har ikke skjønt hvordan de skal få det til sammen, sier Gulbrandsen.

Frankrikes tropp Nøkkelspiller: Marie-Antoinette Katoto (bilde). Trener: Corinne Diacre. Keepere: Mylene Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz) og Pauline Peygrad-Magnin (Juventus). Forsvar: Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (PSG), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) og Aissatou Tounkara (Atlético Madrid). Midtbane: Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Grace Geyoro (PSG), Ella Palis (Bordeaux) og Sandie Toletti (Levante). Angrep: Sandy Baltimore (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidatou Diani (PSG), Melvine Mallard (Lyon), Clara Mateo (Paris FC) og Ouleymata Sarr (Paris FC).

Italia

De italienske kvinnene er rangert som nummer 14 på Fifas rangering.

Italia slo Norge 2-1 da lagene møttes på Algarve i februar i år, men i EM tror Hege Riise at de skal få det tøft.

– Italia er ikke et lag vi forventer helt i toppen, sier Riise.

Om de mot all formodning skulle ta seg langt er de iallfall avhengig av at stjernespillerne tar ansvar.

– De største stjernene er nok angrepstrioen som består av, Barbara Bonansea, Valentina Giancinti og Cristiana Girelli.

Italias tropp Nøkkelspiller: Cristiana Girelli (bilde). Trener: Milena Bertolini. Keepere: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (AC Milan) og Katja Schroffenegger (Fiorentina). Forsvar: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus) og Elena Linari (Roma). Midtbane: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus) og Flaminia Simonetti (Inter). Angrep: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (AC Milan) og Daniela Sabatino (Fiorentina).

Belgia

De belgiske kvinnene ligger på 19. plass på Fifas rangering.

Rødtrøyene var med i sitt første mesterskap i 2017 da de sensasjonelt slo Norge, som måtte reise hjem allerede etter gruppespillet.

Hjem måtte også Belgia, som ikke klarte å sikre seg en plass blant de to beste lagene.

– De har et lag med gode enkeltspillere. Det er vanskelig å si hvilket nivå de har i dette mesterskapet, sier Solveig Gulbrandsen.

Belgias tropp Nøkkelspiller: Tessa Wullaert (bilde). Trener: Ives Serneels Keepere: Nicky Evrard (Gent), Diede Lemey (Sassuolo) og Lisa Lichtfus (Dijon). Forsvar: Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Sari Kees (Leuven), Davina Phitjens (Sassuolo), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (Leuven) og Jody Vangheluwe (Club Brugge). Midtbane: Julie Biesmans (PSV), Féli Delacauw (Gent), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Basel) og Justine Vanhaevermaet (Reading). Angrep: Janice Cayman (Lyon), Tine De Caigny (Hoffenheim), Elena Dhont (Twente), Hannah Eurlings (Leuven), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard Liége), Sarah Wijnants (Anderlecht) og Tessa Wullaert (Anderlecht).

Island

Islendingene er rangert som nummer 17 i verden ifølge Fifa.

De har aldri deltatt i VM, men i EM kan de vise til en kvartfinale i 2013 og to gruppespill, senest i 2017.

– Man må la seg fascinere av hva de får til med fotballen på den øya, med så få mennesker. De har spillere i store ligaer, men også spillere fra hjemlig liga, sier Paulos.

– Jeg tenker at hard jobbing over tid aldri er feil. De har alltid hatt gode spillere ute i store lag, jeg heier litt på dem, sier Hege Riise.

På laget finner man fire spillere som til daglig spiller i Toppserien.

Brann er representert med Svava Rós Gudmundstóttir og Berglind Björg Thorvaldsdóttir, Vålerenga har Ingibjörg Sigurdardóttir representert, mens Rosenborgs Selma Sól Magnúsdóttir også er tatt ut.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen tror Island kan skape trøbbel for motstanderne.

– Dette er en gruppe hvor det virkelig er muligheter for en underdog å ta en plass. Jeg tror Island, Italia og Belgia ser en mulighet til å ta seg videre. I et sluttspill er ikke Island et gøy lag å møte, sier Gulbrandsen.

Islands tropp Nøkkelspiller: Sara Björk Gunnarsdóttir (bilde). Trener: Thorsteinn Halldórsson. Keepere: Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Bayern München), Telma Ivarsdóttir (Breidablikk) og Sandra Sigurdardóttir (Valur). Forsvar: Gudný Árnadóttir (AC Milan), Gudrún Arnadóttir (Rosengård), Sif Atladóttir (Selfoss), Hallbera Gudný Gísladóttir (Kalmar), Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir ( Breidablik), Ingibjörg Sigurdardóttir (Vålerenga), Elísa Vidarsdóttir (Valur) og Glódis Perla Viggósdóttir (Bayern München. Midtbane: Dagný Brynjarsdóttir (West Ham), Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon), Alexandra Jóhannsdóttir (Breidablik), Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (Orlando Pride), Selma Sól Magnúsdóttir (Rosenborg) og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (Bayern München). Angrep: Agla María Albertsdóttir (Häcken), Amanda Jacobsen Andradóttir (Kristianstad), Svava Rós Gudmundsdóttir (Brann), Berglind Björg Thorvaldsdóttir (Brann), Elín Metta Jensen (Valur) og Sveindís Jane Jónsdóttir (Wolfsburg).

Hege Riise og Solveig Gulbrandsens tips i rekkefølgen 1-4 plass: Frankrike, Island, Belgia og Italia.

TV 2s sluttspilltips (tippet med hjertet):

Kvartfinaler:

England-Tyskland.

Norge-Spania.

Sverige-Island.

Frankrike-Nederland.

Semifinaler:

England-Sverige.

Norge-Nederland.

Finale:

Norge-England.