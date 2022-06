Flyteknikerstreiken: Meklingen starter klokken 10

Saken oppdateres!

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) meklet fram til klokken 22.00 torsdag kveld.

I dag fortsetter forhandlingene fra klokken 10.00.

Det får TV 2 bekreftet fredag morgen.

Rett over klokken 9 er NHO Luftfart på plass hos Riksmekleren.

De siste dagene har vært preget av mange kanselleringer fra flere norske flyselskaper, som følge av den pågående streiken, men fredag ser det likevel ut til at trafikken flyter som normalt.

Verken SAS, Norwegian eller Widerøe melder om kansellerte avganger, ifølge NTB.

FORTSETTER: Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, går inn i meklingsmøtet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Varsler Lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb. Dette vil trolig fort føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd. En lockout vil nemlig også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse.