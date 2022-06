Nancy Pelosis mann tiltalt for fyllekjøring

Den 82 år gamle Pelosi ble arrestert, etter at promilletesten viste at han hadde en promille på 0,8 to timer etter en kollisjon i Napa. Sheriffen i vindistriktet noen mil nordøst for San Francisco brakte ham inn til arresten.

Paul Pelosi skulle krysse motorveien i en Porsche, da en Jeep kjørte inn i siden på bilen hans. Ingen ble skadd i kollisjonen, og føreren av Jeepen ble ikke arrestert. Pelosi fikk imidlertid utslag på promillekontrollen, skriver CBS News. Han ble løslatt mot en kausjon på 5.000 dollar og må møte i retten 3. august.

Dersom Pelosis ektemann dømmes etter tiltale kan han få minst fem dager i fengsel og opp til fem års prøvetid, i tillegg til at han kan ilegges bøter. Påtalemyndigheten informerer videre CBS News om at de kunne komme til å installere en tenningslås i bilen. Pelosis mann må møte i retten den 3. august.

Nancy Pelosi befant seg i Washington da ektemannen ble tatt.

Leder for representantenes hun, Nancy Pelosi, taler på en avdukingsseremoni denne uken, og lot ikke mannens påvirkede kjøring legge noen demper på avdukingen. Foto: Brandon Bell / AFP / NTB

Paul Pelosi er gift med Nancy Pelosi, som er demokratisk kongressrepresentant og leder for Representantenes hus i Washington.