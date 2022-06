Odd bekrefter: Solgt til Nederland

Joshua Kitolano og Tobias Lauritsen bekreftet klare for nederlandsk klubb.

Joshua Kitolano og Tobias Lauritsen er solgt til Sparta Rotterdam. Det bekrefter Odd i en pressemelding torsdag kveld.

Kitolano har skrevet under en fireårskontrakt med klubben, mens Lauritsen heller har en treårskontrakt med opsjon på et fjerde. Dermed føyer de seg inn i rekken av norske spillere på Nederlands øverste nivå.

Det betyr likevel ikke at de har spilt sin siste kamp for Skien-klubben. I samme pressemelding melder Odd at Lauritsen vil være tilgjengelig fram til kampen mot Kristiansund, mens Kitolano har muligheten til å avslutte Odd-perioden mot Rosenborg 30. juli.

Sparta Rotterdam har også presentert duoen på deres hjemmeside.

Der uttaler Sparta-direktøren Gerard Nijkamp at duoen «er spillere de har fulgt med på lenge». Før han går i detalj på hvorfor det var nettopp Lauritsen som ble hentet inn på spissplass.

– Vi har vært på jakt etter en spiss som passer vår spillestil. Han har overbevist oss om hans kvaliteter, fordi han kan være av viktig for Sparta både som oppspillspunkt, men også som målscorer.

– Vi visste at det også var klubber i andre land som gjerne ville hente ham, så vi er glade for at han valgte Sparta.

Han har også noen velvalgte ord om klubbens nye midtbanesignering.

– Joshua er en spiller med mye potensial, som var på listen i mange klubber av en grunn. Til tross for hans unge alder har han allerede mye erfaring, og er tydelig klar for neste steg.

Så langt denne sesongen har Lauritsen spilt elleve kamper, og scoret fire mål, for klubben som ligger på tolvteplass i Eliteserien. Yngstemann Kitolano har på sin side spilt «Paco-ball» i ti kamper uten å skrive seg på scoringslista.