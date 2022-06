Fotballryktene: – Nytt United-bud på de Jong

Daily Star skriver at Chelsea ligger best an i kampen om å signere Neymar. PSG skal ønske å selge brasilianeren. Manchester United, Real Madrid og Barcelona skal også være i kampen om 30-åringen.

Real Madrid skal ønske seg Heung-min Son etter at de ikke fikk Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé. Det skriver Daily Star.

Manchester United fortsetter jakten på Frenkie de Jong. Ifølge Manchester Evening News, vil de røde komme med et nytt og forbedret bud på Barcelona-spilleren innen kort tid. Katalanerne avslo Uniteds første bud på over 700 millioner kroner, ifølge avisen.

Goal skriver at Ajax-ving Antony er desperat etter å signere for Manchester United i sommer. En overgang for brasilianeren er høyst mulig, sier den anerkjente journalisten Mark Ogden.

Newcastle skal være villig til å lytte på bud på supporteryndlingen Allan Saint-Maximin, ifølge The Mirror. Årsaken skal være at franskmannen tjener såpass mye at hvis Newcastle skal få anledning til å handle mye i sommer, må noen selges, som følge av Financial Fair Play-regler. Tottenham og Chelsea skal være interessert i vingen.

Daily Mail skriver at Marco Asensio heller ønsker en overgang til Liverpool enn AC Milan i sommer. Begge klubbene skal være interessert i Real Madrid-spilleren.