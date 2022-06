Se opp for flygende hamster

En hamster ble nylig sendt opp til stratosfæren i en ballong.

Den noe spesielle piloten ble sendt hele 23 kilometer opp i luften, før den ble reddet fra sjøen utenfor den japanske øyen Miyako.

Lufttett beholder

Det var selskapet Iwatani Giken som sendte det ikke navngitte hamsteret ut i stratosfæren i en lufttett beholder som var 60 centimeter høy og 50 centimeter bred.

Beholderen holdt ifølge selskapet samme trykk og temperatur som nede på bakken. Gjennom et kamera kunne man følge med på hvordan det gikk med gnageren.

Sov på turen

På et tidspunkt kunne folk på bakken se hamsteren titte ut gjennom et vindu.

I en pressemelding opplyser selskapet at hamsteren også på et tidspunkt under turen tok seg en velfortjent blund.

Iwatani Giken opplyser at hamsteren ble sendt opp, fordi de en dag håper på å få sendt mennesker opp i lik høyde. Neste eksperiment opplyses å være å sende noen, eller noe, opp i en høyde på 25 kilometer.