Riksmekleren: – Stemningen er god mellom partene

Mekler Carl Petter Martinsen opplyser at stemningen er god mellom partene, men at partene fortsatt står langt fra hverandre.

Meklingen fortsetter torsdag kveld mellom NHO og NFO.

Partene har torsdag snakket sammen siden klokken 15:00. Klokken 19:00 forteller mekler Carl Petter Martinsen at partene blir sittende utover kvelden.

– Her jobbes det på, sier Martinsen.

– Jeg kan ikke si at vi er noe nærmere en løsning. Men så er det et brudd i meklingen som var, og vi har egentlig begynt nå på nytt i dag med de temaene som var hovedtema i meklingen forrige uke.

Grunn til å fortsette

Martinsen opplyser at selv om det er mye som gjenstår, særlig på den økonomiske biten, er det et godt meklingsklima.

– Stemningen er god mellom partene.

Hvor lenge partene blir sittende i kveld eller når vi kan forvente en løsning på konflikten, vet ikke Martinsen.

– Vi jobber med de temaene som er til mekling med nå og gjør det så lenge det er grunnlag for å fortsette meklingen. Og det mener jeg det er grunnlag for å gjøre nå, forteller han til TV 2.

Ba om én ting

Tidligere torsdag sa Martinsen til TV 2 at han håper dagens møte vil bidra til en slutt på konflikten.

– Dette berører såpass mange at jeg føler det er riktig å gjøre på dette stadiet. Hvorvidt vi lykkes vil tiden vise, sa han.

Selv om mekleren ikke har noen formening om hvordan partene velger å ordlegge seg i konflikten, nevnte han at det er viktig med et godt meklingsklima.

– Det er alltid viktig med et godt forhandlingsklima. Det vil jeg kanskje nevne for partene at det bør vi forsøke å beholde.