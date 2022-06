Brad Pitt om karrieren – er på sin siste etappe

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et åpenhjertelig intervju med magasinet GQ, forteller Brad Pitt at han bruker mye tid på å finne ut av hvilken retning han ønsker at livet skal ta videre.

SISTE ETAPPE: I et intervju med GQ forteller Brad Pitt at han er på sin siste etappe i karrieren sin. Foto: LUCAS JACKSON

I intervjuet med magasinet GQ, forteller Brad Pitt (58) at han prøver å finne ut av hvor veien går videre i sluttfasen av karrieren hans.

Pitt har vært endel av underholdningsbransjen i over 30 år, og siden han startet karrieren sin som 22-åring, har han spilt i kjente filmer som «Fight Club», «Once Upon a Time in Hollywood» og «Ocean's Eleven»-serien, for å nevne noe.

KARRIERE: Brad Pitt har en lang karriere som skuespiller bak seg. Foto: LIONEL CIRONNEAU

Er på sin siste etappe

I intervjuet forteller Pitt at han bruker mye tid på å tenke over hvordan den neste fasen i livet hans blir, og hvordan han vil at den skal være. Det spekuleres også i om han hinter til at skuespillerkarrieren hans nærmer seg slutten.

– Jeg anser meg selv for å være på min siste etappe, sier han til magasinet, og spør seg undrende:

– Dette siste semesteret eller trimesteret, hvordan blir denne delen? Og hvordan vil jeg forme det?

Har gjort store endringer

I intervjuet åpner han også opp om tiden rundt bruddet med skuespiller Angelina Jolie (47), som søkte om skilsmisse i 2016. Det tidligere kjendisparet var sammen i tolv år og gift i to år, før de gikk hver til sitt.

Jolie og Pitt har også seks barn sammen.

Etter bruddet med Jolie gjorde skuespilleren flere store livsendringer, som å stumpe røyken og kutte ut alkohol. Pitt deltok også på møter med «Anonyme Alkoholikere».

– Jeg hadde en veldig kul gruppe med herrer som var veldig privat og selektiv, så det var trygt. Jeg har sett at andre har blitt gjort opptak av mens de har åpnet seg opp, og det synes jeg er grusomt, sier Pitt.

EKSKONE: Brad Pitt og Angelina Jolie var sammen i tolv år og gift i to år, før de skilte lag i 2016. Foto: Dominic Lipinski

Har følt seg veldig alene

Skuespilleren forteller også at han ofte har følt seg ensom.

– Jeg har alltid følt meg veldig alene i livet mitt. Alene da jeg vokste opp som barn, alene til og med her, og det er ikke før nylig at jeg har fått en større omfavnelse av venner og familie, sier Pitt.

Skilsmissen mellom Pitt og Jolie har ikke vært problemfri. Tidligere har de kjempet om omsorgsretten til barna sine, og nå ønsker Pitt å møte ekskona i retten med en jury.

Bakgrunnen for dette skal være uenigheter om salget av en vingård og en eiendom i Sør-Frankrike, ifølge People.