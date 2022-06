Avslører Hamilton-problem: – Slet virkelig

Nåværende Alfa Romeo-sjåfør Valtteri Bottas røper at han nesten la opp tilbake i 2018. To år i Lewis Hamiltons skygge var nære ved å bli for mye for finnen.

– I slutten av 2018 sa det nesten stopp. Det var veldig nære at jeg ga meg, sier Bottas i Motorsport Magazines podcast, «My big break».

– Tankene kom spesielt da jeg begynte å få en slags «hjelperolle» i laget. Da slet jeg virkelig. Det var absolutt ikke gøy. De siste fire-fem løpene i 2018 var ordentlig vonde.

PÅ PALLEN: Det ble nærmest en vane å se begge Mercedes-førerne på pallen. Bottas' problem var bare at det nesten alltid var Hamilton som tronet på topp. Foto: Lars Baron

– Hodet fungerer på rare måter

I 2017 ble Valtteri Bottas hentet til Mercedes, hvor ble han lagkamerat med Lewis Hamilton. Han hadde akkurat tapt VM-tittelen med fem poeng til hans tidligere lagkompis, Nico Rosberg. Å slå Hamilton skulle vise seg å bli en større utfordring for Bottas enn det var for tyske Rosberg.

– Jeg forsto rett og slett ikke hvordan jeg ikke klarte å slå Lewis de første to årene. Jeg la ekstremt mye press på meg selv.

I 2018 klarte ikke Bottas å stå på toppen av pallen ved én eneste anledning. I debutsesongen i Mercedes klarte han det tre ganger. Til sammenligning vant den engelske lagkompisen ni løp i 2017, og elleve løp i 2018.

– Hodet fungerer på rare måter. Noen ganger blir alt ekstremt mørkt, og du mister gleden ved det du egentlig er glad i. Jeg mistet all glede for Formel 1, og likte ikke lenger racing.

– Jeg trengte en pause

Mercedes fikk aldri høre om 32-åringens triste fremtidsplaner. Mens finnen slet med å finne motivasjonen til å fortsette, kunne resten av laget feire konstruktørtittelen, samt Lewis Hamiltons femte VM-tittel.

Finnen klarte å snu de mørke tankene, og kjører fortsatt Formel 1 den dag i dag. Nå kjører han for Alfa Romeo, etter at samarbeidet med Mercedes tok slutt etter fjorårssesongen.

– Jeg trengte bare en pause, og litt tid unna Formel 1. Jeg måtte se det store bildet. Da innså jeg at det var en veldig morsom sport jeg driver med, og at det fortsatt lå mange muligheter der.