Retten til å bære våpen gjelder alle amerikanere

Høyesterett slår fast at retten til å bære våpen i offentligheten også skal gjelde i New York.

VÅPEN: USAs høyesterett slår fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig. Foto: KAREN BLEIER / AFP / NTB

USAs høyesterett slår fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig, og slår ned på New Yorks restriktive våpenlov.

New York har hatt svært sterke restriksjoner på dette i nesten 100 år.

Nå åpnes det altså for at folk uten særlige hindringer kan bære våpen på T-banen i New York og på Times Square.

Det er den første store våpenavgjørelsen i USAs høyesterett på over ti år.

Fem andre stater med restriksjoner må nå trolig også endre sine eksisterende lover.

Nyhetsbyrået AP skriver at beslutningen er forventet å berøre en fjerdedel av befolkningen i landet.

Kjennelsen kommer samtidig som kongressen aktivt jobber med ny våpenlovgivning etter flere masseskytinger den siste tiden.