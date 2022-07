Lars fekk sjokk då han såg standarden på leiligheitene: – Tragikomisk

Då Lars og sambuaren såg etter ny leiligheit, blei dei svært overraska over det som låg ute.

Tidlegare i år var Lars Lundal Eintveit og sambuaren på utkikk etter leilegheit i sentrumsområdet i Bergen.

Dei begynte å søke på Finn.no. Men mellom alle leiligheitene som var aktuelle for dei, la dei merke til den varierande kvaliteten på mykje av det som låg ute på nettstaden.

– Det var lenge sidan vi hadde vore på leigemarknaden og søkt, og vi blei ganske sjokkert og fortvila over det vi såg, seier Eintveit, som jobbar som lærar i Bergen.

Han fortel om soverom som ikkje verka å vere brannsikra, og merkelege løysingar på ulike rom i leilegheitene. I tillegg synest han at prisen på mange av leiligheitene var for høge i høve til standarden.

Fekk stor respons

Dei mange snodige annonsane gjorde at Eintveit la ut nokre av dei i ein tråd på Twitter.

– Eg syntest det var litt tragikomisk og underhaldande, samtidig som det jo er heilt elendig. Ein blir litt skremt, og eg ville prøve å nå ut til fleire, for at fleire skal sjå korleis det ser ut, seier han.

Dei siste dagane har eg saumfart internett etter plass å bu i Bergensområdet. Det har resultert i tråden:



✨Leiligheitar som gir meg magesår✨



Kjelder: https://t.co/i0Lo8bZVrj — Lars Lundal Eintveit (@ynwa_lars) May 21, 2022

Mange er misnøgde

At standarden på utleigemarknaden er varierande blir stadfesta av leiar i Norsk Studentorganisasjon, Maika Godal Dam.

– Det er mange studentar som ikkje bur skikkeleg, seier Godal Dam.

Ho viser til ei fersk undersøking som organisasjonen har gjort.

EIN AV FEM: Lederen i Studentorganisasjonen, Maika Godal Dam, seier at mange har opplevd fukt- og råteskadar når dei har leigd privat. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Ein av fem studentar fortel at dei har opplevd både skadedyr og råte og andre forhold som på ingen måte tilseier at dei bur anstendig, seier leiaren.

– Det som også er litt overraskande er at fleirtalet av desse studentane fortel at det skjer i møte med profesjonelle utleigeaktører. Det overraskar meg veldig at ein aktør som kallar seg profesjonell ikkje klarer å levere på heilt grunnleggjande buforhold, legg ho til.

Har blitt leigd ut

Fleire av leiligheitene som Eintveit la ut bilete av i Twitter-tråden, har ifølgje han blitt leigd ut etter at den blei publisert.

Han ønsker meir fokus på den varierande standarden på utleigeobjekt, og fryktar at mange av leiligheitene endar opp hos studentar som ser etter ein plass å bu til studiestart.

– Det er alltid ein kamp, og særleg for studentar i august når det nærmar seg skulestart. Då er det berre å ta det du finn, seier Eintveit.