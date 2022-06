Vil forby homoterapi: – En viktig dag

Statsråden legger frem lovforslaget på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Dette er en viktig dag. En dag jeg har gledet meg til lenge. Vi tar et steg mot et friere og mer inkluderende Norge, innleder ministeren.

– Vi legger frem et forbud som vil endre mange folks liv, og hindre at folk i fremtiden blir utsatt for overgrep, sier Trettebergstuen.

Forbyr utføring og markedsføring

Regjeringen sender et lovforbud mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 10. oktober 2022.

– Nå blir det endelig forbudt. Vi feirer Pride, men kampen er vi nødt til å ta hver eneste dag, sier Trettebergstuen.

Konverteringsterapi, også omtalt som homoterapi, har som formål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil, og er svært omstridt.

– Noen blir altså utsatt for konverteringsterapi. Det er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre på andre folk på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Nå blir det endelig forbudt, sier Trettebergstuen på pressekonferansen.

Trettebergstuen vil forby enhver form for promotering av konverteringsterapi.

– Vi ønsker å forby markedsføring tilknyttet konverteringsterapi. Vi ønsker å forby enhver form for promotering av konkrete tilbud, uansett medium, sier Trettebergstuen.

Bot eller fengsel inntil tre år

Hun gjengir lovforslaget:

«Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet som er klart egnet til å føre vedkommende psykisk skade»

– Det avgjørende er om handlingene preges av planmessighet. Dette skal ramme de som holder på med aktiv innblanding i en person seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, sier Trettebergstuen.

Bredt nedslagsfelt

– Det er noen handlinger som helt åpenbart rammes av forbudet. For eksempel samtaleterapi, hypnose eller medisinske behandlinger.

STRAFF: Paragrafen som presenteres torsdag. Foto: Skjermdump av pressekonferansen

Men paragrafen skal også få et bredere nedslagsfelt, understreker Trettebergstuen.

– Vi vet at konverteringsterapi gjennomføres utenfor de etablerte behandlingslignende situasjonene. Stikkordet for hva som blir forbudt, er «metode».

Gjelder også i utlandet

Trettebergstuen sier at terapien ikke trenger å ha påført psykisk skade for å være straffbar, men at handlingen er straffbar når «handlingen er egnet til å påføre psykisk skade».

– Vedrørende barn skal metodene, som omfattes av paragrafen, alltid regnes som klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.

Lovforslaget gjelder også norske statsborgere i utlandet, presiserer Trettebergstuen.

– Det er viktig. Det betyr at man ikke kan arrangere konverteringsleire i Danmark, for eksempel, uten å risikere straffeforfølgelse i Norge.

Oppdateres!