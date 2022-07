En ny begrenset søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Afghanistan får sterk kritikk fra flere hold. – Dette vil gjøre det vanskeligere for Norge i fremtiden, sier tidligere generalløytnant Robert Mood.

Regjeringen har innført en ny begrenset søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Afghanistan. Som TV 2 tidligere har fortalt, har stadig flere krevd å få på plass en slik ordning etter at Taliban kuppet makten i fjor sommer.

KUPPET MAKTEN: Taliban tok over makten i Afghanistan i fjor sommer. Foto: STR/AP/Scanpix

Den ferske instruksen slår fast at dersom man har jobbet for Forsvaret eller Den norske ambassaden i Afghanistan etter 31. desember 2014, kan man få søke asyl i Norge.

– Etterlater dem på slagmarken

Men dette betyr også at alle som jobbet før 31. desember 2014, altså alle som bistod Norge under operasjon ISAF, er ekskludert fra å søke. Det er uklart hvor mange dette gjelder, men en talsmann for de lokalt ansatte sier til TV 2 at det dreier seg om rundt 65 personer.

Robert Mood mener Norge nå etterlater dem på slagmarken.

ANSVAR: Robert Mood er klar på at Norge har et ansvar for alle de lokalt ansatte. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det er egentlig så enkelt at for 20 år siden, da våre politikere besluttet å sette militære styrker inn i Afghanistan, så tok de også på seg ansvaret for de lokalt ansatte: tolker, renholdere, vedlikeholdsarbeidere. De har jobbet for oss, og med Talibans øyne kan de være forrædere mot eget land. Og da kan vi ikke etterlate de på slagmarken, sier den erfarne hæroffiseren Mood, som selv har deltatt i flere internasjonale operasjoner.

Han er klar på at dette vil skade Norges rykte i framtidige militære operasjoner.

– Dette plasserer Norge med et rykte for å være et av de landene som ikke tar vare på dem som vil jobbe for oss, og det vil gjøre det vanskeligere å få tak i folk i fremtiden.

Se tilsvaret fra Justisdepartementet lenger nede i artikkelen.

– Kunstig dato-skille

Også Bjørn Robert Dahl er kritisk til begrensningene i søknadsordningen. Dahl er generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

MINNES: Bjørn Robert Dahl ved Det nasjonale veteranmonumentet på Akershus Festning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Å sette en dato for hvem som kan søke, gir et kunstig skille. I instruksen viser myndighetene til et sikkerhetsbehov, men det behovet går ikke ut på dato i Afghanistan, sier Dahl.

Han utdyper ved å si at en person som jobbet for utenlandske styrker i 2014 ikke er tryggere enn en som jobbet i 2015.

Dahl legger også til at det var langt flere nordmenn og dermed lokalt ansatte i sving under ISAF enn den påfølgende operasjonen, Resolute Support Mission (RSM), som startet opp 1. desember 2015.

– Tror du regjeringen satte datoen 31. november 2014 for å utelukke så mange som mulig fra å kunne søke?

– Ja, eller for å inkludere så få som mulig, svarer Dahl.

KRITISK: Bjørn Robert Dahl i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han sier flere av medlemmene i Veteranforbundet reagerer på at Norge ikke tilbyr like rettigheter til alle tidligere ansatte.

– De spør seg hvorfor vi ikke tar vare på dem vi har jobbet sammen med.

– Hva er din oppfordring til myndighetene?

– Jeg mener man burde åpne opp for hele perioden vi har hatt norske styrker i Afghanistan.

Står fast ved vedtaket

Forsvarsdepartementet viser til Justisdepartementet i denne saken, men Justisdepartementet vil ikke stille til intervju og ber oss kontakte Forsvarsdepartementet.

Men i en epost viser Justisdepartementet til at afghanerne som jobbet for Norge under ISAF, avsluttet jobbforholdet for minst syv år siden.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) skriver videre at:

«Alle disse har levd og virket i sine lokale samfunn etter at de avsluttet sitt arbeidsforhold til Norge. Situasjonen er nå utvilsomt vanskelig for svært mange afghanere uavhengig av om de har arbeidet for andre lands myndigheter eller ikke. Imidlertid er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom tidligere ansettelsesforhold og forfølgelse, hevn, reprimander fra Taliban for personer som har jobbet for utenlandske myndigheter mange år tilbake i tid.»

Hele svaret fra Justisdepartementet kan du lese her:

Tilsvar fra Justisdepartementet Statssekretær Astrid Bergmål (Ap), Justis- og beredskapsdepartementet: «Forsvarsdepartementet opplyser at ved avslutningen av Resolute Support Mission (RSM) tok Norge imot alle som da var lokalt ansatte for Forsvaret og ambassaden. RSM startet 31.12.2014, og det er tidligere lokalt ansatte i RSM-perioden som fortsatt er i Afghanistan som omfattes av den nye instruksen. Norge har tatt imot lokalt ansatte tolker for Forsvaret siden 2012 og også for Politikontingenten siden 2015. Tidligere lokalt ansatte som er igjen i Afghanistan, og som ikke omfattes av denne ordningen, avsluttet arbeidsforholdet for minst 7 år siden. Alle disse har levd og virket i sine lokale samfunn etter at de avsluttet sitt arbeidsforhold til Norge. Situasjonen er nå utvilsomt vanskelig for svært mange afghanere uavhengig av om de har arbeidet for andre lands myndigheter eller ikke. Imidlertid er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom tidligere ansettelsesforhold og forfølgelse, hevn, reprimander fra Taliban for personer som har jobbet for utenlandske myndigheter mange år tilbake i tid. Flere grupper har blitt mer utsatte etter Talibans maktovertakelse. Dette gjelder kvinner, jenter, menneskerettsforsvarere, sivilsamfunnsaktører, journalister og personer som jobbet for tidligere sikkerhetstjenester og påtalemyndigheten. Noen land bruker kvoteordningen slik som Norge, noen gir innreisevisum slik at folk kan søke asyl etter ankomst og noen har helt egne ordninger med egne oppholdsgrunnlag. Landene setter kriterier og avskjæringstidspunkt, og hva som gjelder varierer fra land til land. Det er satt av rundt 100 plasser på kvoten for overføringsflyktninger til denne porteføljen – for tidligere ansatte og deres kjernefamilie.»

– Farlig beslutning

SV har vært en pårdriver for å få en ny søknadsordning på plass, og er svært skuffet over resultatet.

SKUFFET: Grete Wold er innvandringspolitisk talsperson i SV. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er for sent, for lite og for farlig for de menneskene dette faktisk rammer, sier Grete Wold, som er innvandringspolitisk talsperson i SV.

– Hvordan farlig?

– Det er farlig fordi det er familier som må leve i skjul i Afghanistan, og det nærmer seg nå ett år siden Taliban overtok makten. Vi vet utmerket godt at Afghanistan ikke på noen som helst måte har blitt et tryggere eller bedre sted.

Mood: – De er i fare

Robert Mood sier at han og andre veteraner blir kontaktet av tidligere lokalt ansatte som nå sitter fast i Afghanistan.

– Det er ingen grunn til å betvile at det sitter en del der ute med fare for sitt eget og familiens liv, sier Mood.

Han legger til at dette går tungt inn på mange norske veteraner.

– For en soldat i krig er det viktigste å ta vare på kameratene, og man etterlater i hvert fall ingen på slagmarken. Nå sitter veteranene i Norge og ser på at folk som de jobbet sammen med, er i fare i Afghanistan. Det går inn på folk.

– Føler oss forrådt

En av familiene som lever i skjul, er «Ahmed» med kona og den vesle datteren. TV 2 har fortalt om Ahmed i flere reportasjer tidligere. Han jobbet for norske styrker i Mazar-i-Sharif i åtte år frem til 2014.

FØLER SEG FORLATT: Ahmed med datteren Sarah. De er anonymisert for deres egen sikkerhet. Foto: Privat

– Vi likte veldig godt å jobbe med nordmennene, de var så hyggelige, har Ahmed fortalt til TV 2 tidligere.

Men nå kjenner han kun på en eneste stor skuffelse.

– Vi føler oss forrådt. Norge lovte å hjelpe oss i august i fjor, men nå har de forlatt oss, sier Ahmed.

TV 2 har tidligere vært i kontakt med to andre norsk-ansatte som fortalte at de flyktet fra Afghanistan etter at Taliban oppsøkte hjemmene deres.

Selv lever Ahmed og familien fortsatt i skjul. Han er overbevist om at han er i fare dersom Taliban finner ham.

I SKJUL: TV 2 møtte Ahmed på hans skjulested i fjor høst. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Nå har vi levd i skjul helt siden Taliban tok over. Jeg har ingen mulighet til å jobbe for å forsørge familien, sier Ahmed.

Han er utdannet regnskapsfører, men for de norske styrkene jobbet han som vaktmester. Som TV 2 har vist før, har tidligere instrukser fra norske myndigheter kun åpnet for at de lokalt ansatte tolkene fikk anledning til å søke asyl i Norge.

Reddet av britene

Etter at Taliban tok over makten, startet flere land å evakuere tidligere ansatte.

Enkelte kolleger av Ahmed, som også jobbet for de norske styrkene, har blitt evakuert til land som Storbritannia og Tyskland.

– De var heldige, de hadde jobbet for to land. Mens jeg viet alle årene til kun Norge. Så nå sitter jeg fast her, sier Ahmed.

Hans ene kollega jobbet for Storbritannia fra 2003 til 2006. Deretter jobbet han for Norge. Men det var britene som ble redningen. Nå bor han i London.

MINNER: Ahmed har tatt vare på noen minner fra ISAF-perioden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ahmed har også bedt andre land om hjelp, men har fått til svar at han er Norge sitt ansvar.

– Jeg angrer på at jeg jobbet for Norge. Hvis jeg hadde jobbet for noen andre, ville jeg og familien min vært i sikkerhet nå, slår han fast.

– Norge har god kapasitet

Grete Wold i SV viser til at Norge etter Ukraina-krigen tydelig har vist kapasitet til å ta imot flere asylsøkere.

– Nå viser det seg at det ikke er så mange som kommer fra Ukraina. Det betyr at kapasiteten er bygget opp, og vi har full mulighet til å ta imot flere mennesker som nå lever med frykt i Afghanistan. Dette er mennesker som har jobbet for norske myndigheter. Vi har et etisk og moralsk ansvar overfor dem.

Høyre, som altså satt i regjering da Taliban kuppet makten i fjor, sier følgende om den nye søknadsordningen:

– Solberg-regjeringen var i utgangspunktet åpne for å også vurdere henvendelser fra lokalt ansatte fra før 2014, som ikke allerede hadde fått avslag av sikkerhetsmessige årsaker, skriver Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson i Høyre, i en epost. Han sier videre:

– Vi legger til grunn at Støre-regjeringen har gjort nøye vurderinger og at disse utgjør grunnlaget for den nye instruksen.

Trygler Norge

Ahmed sier at han og hans kolleger fra ISAF-perioden ikke aner hva de nå skal gjøre.

– Vårt eneste håp har hele tiden vært Norge. Jeg bare ber Norge om å endre søknadsordningen, slik at den også inkluderer oss. Det er den eneste måten vi kan overleve på, avslutter Ahmed fra sitt skjulested i Afghanistan.