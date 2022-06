Nykommeren røper Klæbos klare beskjed

Julie Myhre har kjent Johannes Høsflot Klæbo i lang tid. Hun forteller at langrennsstjerna trengte hjelp da suksessen kom.

Se Verdenscupen på rulleski i Telemarksveka fredag fra kl. 17.30.

Julie Myhre ble i mai hentet inn på langslaget som en av erstatterne for Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla. Nå er hun og resten av norgestoppen samlet i Bø i forbindelse med Telemarksveka.

– Det er litt stas faktisk. Jeg kjenner heldigvis alle fra før av, så jeg slapp å bli kjent med en helt ny gjeng, sier Myhre.

Noen kjenner Byåsen-jenta bedre enn andre. Hun har nemlig vokst opp med verdens heteste skiløper, Johannes Høsflot Klæbo. Myhre og Klæbo har blant annet gått på skole sammen, men begge har også gått sin langrennsskole i Byåsen Idrettslag.

– Vi er gode venner, og har vært det i mange år. Vi fulgte hverandre helt fram til vi ble seniorer. Da tok han en litt annen vei, ler 25-åringen.

I LANDSLAGSVARMEN: Julie Myhre skal forsøke å henge med kompisen på trening fremover. Foto: Terje Pedersen

– Han er en kompis som jeg kan fleipe med, som også kan fleipe tilbake. Men vi kan også ha de seriøse samtalene om trening, og gi hverandre råd.

Myhre kan samtidig røpe at skistjerna måtte be om råd da gjennombruddet virkelig kom.

– Han sa vel i starten at «Julie, du må sørge for å holde meg på bakken», men jeg har ikke hatt en vanskelig jobb.

Klæbo, med sine fem OL-gull og seks VM-gull, er klar på at det ikke alltid lå i kortene at han skulle bli den beste av han og venninnen. Selv om Myhre til sammenligning «kun» står med en sjuendeplass som sin bestenotering i verdenscupen, var det hun som var best i deres yngre dager.

– Hun var supergod da vi var mindre. Det var hun som var stjerna. Min første stavavtale baseres på hennes avtale, så jeg fikk mine første staver fordi hun hadde dem, humrer Klæbo.

Han er full av lovord om venninnen, og er sikker på at hun kan ta store steg nå som hun er inne på landslaget.

– Julie kan bli veldig god. Hun er smart, og ikke minst treningssmart. Hun vet hva som er riktig for henne. Jeg tror absolutt hun kan bli god, og jeg skal selvfølgelig følge med.