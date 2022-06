Ble koblet til nynazist - nå tar han sjokkbeslutning

Bundesliga-profilen Martin Hinteregger (29) legger opp med umiddelbar virkning. Det skjer to uker etter at han arrangerte fotballfestival med tidligere nynazist.

GIR SEG: Martin Hinteregger legger opp som fotballspiller. Her fra Europa League-triumfen i mai. Foto: KAI PFAFFENBACH

Jens Petter Hauges lagkamerat i Eintracht Frankfurt, Martin Hinteregger, er ferdig som fotballspiller, i en alder av kun 29 år. Den tyske fotballklubben bekrefter sjokknyheten i en pressemelding fredag.

– I høst hadde jeg allerede tenkt på å legge opp på slutten av sesongen. Jeg var i en vanskelig periode sportslig, opptredenene mine var varierende. Seierne føltes ikke så bra lenger, men hvert tap gjorde dobbelt så vondt, sier Hinteregger i pressemeldingen.

PROFIL: Martin Hinteregger har spilt 188 kamper i Bundesliga. Her fra møtet med Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund i januar. Foto: KAI PFAFFENBACH

Arrangerte festival med tidligere nynazist

29-åringen, som var sentral for Eintracht Frankfurt-laget som vant Europa League i mai, har i den siste tiden vært i hardt vær. Sammen med tidligere nynazist Heinrich Sickl, arrangerte Hinteregger fotballfestivalen Hinti Cup på hjemplassen Sirnitz i Østerrike.

Koblingen mellom Hinteregger og Sickl har ført til sterke reaksjoner i Tyskland og Østerrike. Ifølge nyhetsnettstedet DW, satt Sickl i styret til det høyrepopulistiske partiet FPÖ frem til 2021 og har sterke kontakter med høyreekstreme miljøer i Østerrike. På 90-tallet var han en del av nynazistorganisasjonen Nationalistische Front, som ble ulovlig i 1992.

Den fortiden hevder Hinteregger at han ikke visste noe om. Da han fant ut av det, ble "Festi:ball"-delen av festivalen, der Sickl hadde ordnet med artisten, kansellert. Nå har Hinteregger kuttet bånd med Sickl.

– Jeg visste ikke noe om fortiden eller fremtidsplanene til Sickl-familien. Jeg ville bare ha en fotballfestival, ingenting mer. Alt av samarbeid med Sickl-familien er nå terminert med umiddelbar virkning etter jeg ble oppmerksom på dette.

Hinteregger snakker også koblingen til Sickl i sin pressemelding på Eintracht Frankfurts hjemmesider.

– I løpet av de siste ukene har det dukket opp en rekke temaer om min Hinti Cup, som jeg med hånden på hjertet arrangerte med god samvittighet. Implikasjonene av dette ble klart for meg først etterpå. Følelsesmessige, kanskje ubetenksomme ord fra meg har ført til irritasjon, og det vil jeg gjerne be om unnskyldning for. Jeg er veldig lei meg.

I pressemeldingen tar østerrikeren sterk avstand fra høyreekstremisme.

– For å si det veldig tydelig igjen: Jeg fordømmer høyreorienterte, intolerante og umenneskelige ideer på det sterkeste. Det vet alle som kjenner meg. Først og fremst må jeg ta litt avstand og omorientere livet mitt. Jeg er takknemlig for at Eintracht gir meg muligheten til å ta dette steget nå.

SISTE KAMP: Her feirer Martin Hinteregger Europa League-triumfen mot Rangers i mai. Nå er han ferdig som fotballspiller. Foto: HEIKO BECKER

Markus Krösche, Eintracht Frankfurts sportsdirektør, sier dette om at Hinteregger nå legger skoene på hyllen:

– Martins avgjørelse var uventet for oss, men han ga oss sitt perspektiv og begrunnelse på en imponerende og overbevisende måte. Derfor var det ingen tvil for oss å etterkomme dette sportslig smertefulle, men menneskelig forståelige ønsket. Martins valg fortjener respekt og anerkjennelse. Ikke minst på grunn av hans oppriktige unnskyldninger for oppførselen hans de siste dagene og ukene, og hans klare og troverdige distansering fra høyreorienterte ideer.