Enorm respons etter Instagram-bildet: – Jeg trodde jeg skulle miste følgere

Parastjernen Ebba Årsjö viste for første gang frem høyrefoten i et innlegg på Instagram. Responsen i etterkant har vært enorm.

I over ett år hadde parastjernen Ebba Årsjö tenkt på å legge ut et bilde av hennes muskelsvikt i høyrebeinet, som hun har fått som en følge av Klippel-Trenaunays syndrom, et syndrom hun ble født med.

Men hun hadde aldri vist frem høyrebeinet til noen andre enn familien og sine nærmeste tidligere, og røper nå at hun ikke turte å legge ut bildet selv.

GULLVINNER: Ebba Årsjö Foto: Karl Nilsson / BILDBYRÅN

– Jeg ga telefonen til min søster, så fikk hun gjøre det. Hun gjorde det kjemperaskt. Så fikk jeg tusen likes på bare noen timer. Så måtte jeg gå og legge meg, men det var ganske kjekt å våkne opp dagen etter, forteller Årsjö til SVT.

For da hun våknet dagen etter at hun hadde publisert bildet som viser høyrebeinet, og sjekket Instagram, fikk hun seg en overraskelse. I løpet av ett døgn hadde hun fått 35000 likes og 1300 kommentarer.

Gullvinneren i Paralympics i Beijing hadde ingen anelse om den enorme responsen som ventet henne.

– Herregud, jeg trodde jeg skulle miste følgere, innrømmer hun, og legger til:

– Men så tok det fullstendig fyr. Jeg har fått veldig mye kjærlighet. Jeg har ikke sett noen vonde kommentarer. Det er mange som har spurt meg hva som har skjedd, men alle har støttet meg, sier hun.

I tillegg til en enorm respons på Instagram gikk bildet Ebba Årsjö la ut viralt i medier som TV 2, Dagbladet, Ekstra Bladet, Expressen, Aftonbladet og Berlingske Tidene – for å nevne noen av mediene som omtalte innlegget.

– Jeg hadde absolutt ikke forventet det. Jeg svever litt i skyene nå. Det finnes ikke ord for det. Men det er jo slik det skal være, dette er jo ikke en «big deal». Men det er veldig kult at bildet ble spredd, forteller hun.

Alpinisten forteller nemlig at hun har oppnådd det hun ville med å legge ut bildet. 21-åringen ville hjelpe andre.

– Spesielt om jeg ser noen som virkelig kjemper og er unge. Det var for eksempel en mamma som skrev om sitt barn til meg. Så reager mot dem som alle har reagert overfor meg. Jeg vil dette skal bli normalisert, konstaterer Ebba Årsjö.