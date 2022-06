Skal vi la oss krenke av dette?

Men når forfatter Maria Kjos Fonn mister nattesøvnen over at dronningen bruker helt normale utrykk for å hedre barnebarnet sitt, så går kritikken over i det latterlige.

(Se svar fra forfatteren nederst i saken)

«Min mor sa at det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det. Dette har hjulpet meg meget. Disse ordene ønsker jeg å gi videre til deg», sa dronningen i talen til prinsessen.

Selvsagt er det ikke sånn at alle kan velge hvordan de skal ta noe, men å hevde at dronningens utrykk er skadelig faller på sin egen urimelighet.

Jeg tror nemlig det er mange, Fonn inkludert, som kunne reflektert litt over hvordan de tar ting – vi trenger ikke alltid å tolke hverandre i verste mening.

Det er tross alt slik at man i mange situasjoner er seg selv nærmest, og dermed også er den personen som er nærmest til å hjelpe når noe er galt.

Det å være bevisst på hvordan man håndterer utfordringer man møter er sunt, uansett hvilken situasjon man er i, eller hva man sliter med.

Det betyr ikke at man nødvendigvis klarer dette alene. Det betyr heller ikke at folk som ikke har det bra, må takke seg selv.

Snarere tvert imot.

Det er aldri lurt å sitte med problemene sine alene.

Mange sliter psykisk. Det er selvsagt noe vi skal ta på alvor.

Tolker andre mennesker

Det er også derfor FrP i vårt alternative, reviderte budsjett la inn 150 millioner til psykisk helsevern og 900 millioner i vårt alternative statsbudsjett.

I tillegg la vi inn penger til ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser).

Men på lik linje med at mange sliter psykisk er det nok også mange som bare trenger et lite spark bak, og tenke litt over hvordan de tolker andre mennesker.

I stedet for å løpe til avisene og være krenket over talen til prinsessen, burde Fonn tenke over hva hennes eget utspill gjør med unges psykiske helse.

For det å stadig fortelle folk at de skal føle seg krenket og at ingenting er deres skyld er heller ikke bra.

Enkelte ting er vi faktisk ansvarlige for selv og skyldes ikke samfunnet og dets strukturer. Det har noe å si hvordan vi tar ting og hvordan vi tolker andre mennesker.

Og for å være føre-var: Jeg mener selvsagt ikke å sparke noen bokstavelig, om Fonn eller andre skulle være i tvil, eller la seg krenke over et annet helt normalt utrykk.

Svar fra Maria Kjos Fonn:



Jeg er verken krenket eller mister nattesøvnen.

Tvert imot understreker jeg at dronningens uttalelser er ganske ubetydelige i en bursdagstale og IKKE skadelige i seg selv.



Maria Kjos Fonn Foto: Terje Pedersen

Jeg mener uansett det er greit å diskutere språklige klisjeer, og hvor sanne og kloke de er, og konteksten de blir satt i.



Bård Hoksrud vet kanskje også at man ikke nødvendigvis «løper til mediene», men blir kontaktet, og at ting kan bli større enn man planla.



Her er det Hoksrud som fremstår krenket over en helt legitim påpekning av språk, klasse og privilegier.



