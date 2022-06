Jarle Bernhoft blir ny mentor i «The Voice»

Mange har nok vært spent på hvem som skal gå inn i rollen som ny mentor i det populære musikkprogrammet «The Voice», etter det nylig ble kjent at Matoma slutter som mentor i programmet.

Nå kan TV 2 avsløre at det er den norske artisten Jarle Bernhoft som trer inn i rollen som ny mentor, i det som blir den åttende sesongen i rekken.

Vil ikke fylle tårekvoten

Bernhoft har en lang karriere bak seg som soul-artist, multiinstrumentalist, komponist og tekstforfatter.

Det store gjennombruddet som soloartist skjedde da Youtube-fenomenet hans med låten «Cmon talk» endte opp med en opptreden i det amerikanske talkshowet «The Ellen DeGeneres Show» i 2011.

STJERNE: Bernhoft har gjort stor suksess som artist og låtskriver i over tjue år. Foto: Fred Jonny

Det siste vi så av musikeren var da han sjarmerte seerne med sine ektefølte tolkninger i Hver gang i møtes tidligere i år.

BLE HYLLET: Bernhoft var med i Hver gang vi møtes sammen med Stig Brenner, Maj Britt Andersen, TIX, Myra, Arif, Anna of the North og Øystein Greni. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Nå er nittedølingen med den særegne stemmen klar for å dele sine kunster som mentor.

– Jeg gleder meg masse! Artistlivet gir jo plenty med anledning til å være ekstremt selvopptatt, så det blir fint å få blikket vendt utover og jobbe andre opp og fram, sier han i en pressemelding.

Han forteller at det kommer til å bli et stort tomrom etter Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, og mener det er spesielt noe han ikke kommer til å klare og erstatte.

– Jeg klarer nok ikke å fylle tårekvoten hans, men jeg må finne mine egne sko, sier han.

NYTT LAG: Matoma erstsattes med Bernhoft i «The Voice». Resten av mentorene blir med også i neste sesong. Foto: Robert Dreier Holand/ TV 2

46-åringen utgjør en mentor-kvartett som også består av Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam når opptakene av «The Voice» starter til høsten.

– Stjernesignering!

Bernhoft har blitt hedret med flere priser i løpet av karrieren, som blant to Spellemannpriser, og i 2014 ble han nominert til en Grammy-pris.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er veldig fornøyd med å ha med Bernhoft på «The Voice»-laget.

– Jarle Bernhoft er en stjernesignering for oss! Jeg er utrolig fornøyd med at mentor-kvartetten for den kommende «The Voice»-sesongen nå er komplett med fire av de største artistene Norge har å by på, sier hun, og mener han kommer til å være et fantastisk bidrag for unge talenter i programmet.

– Med sin lange erfaring som artist, har Jarle utrolig mye å bidra med inn til de flotte talentene som ønsker å prøve seg i «The Voice», sier Haldorsen i en pressemelding.

På spørsmål om hva den ferske mentoren kommer til å gå etter i jakten på nye talenter, svarer han følgende:

– Jeg kommer til å gå etter det umiddelbare kicket i starten. Jeg er en tviler i mange henseender, men når jeg får tenning så kommer den stolen min til å være ekstremt kjapt snudd, sier Bernhoft til TV 2.

Den nye sesongen av The Voice kommer på TV 2 i 2023.