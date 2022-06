Koronapillen kommer snart til Norge – disse vil få tilbud

Den første leveransen av koronapillen Paxlovid er ventet å ankomme Norge i høst.

Det opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Norge er en del av en felles europeisk innkjøpsordning, og har i første omgang bestilt 50.000 behandlinger med koronapillen. I vinter kom beskjeden om en bestilling på 41.000, men nå er det besluttet å øke antallet.

– Dette er en behandling som er tenkt brukt tidlig i forløpet, innen fem dager etter at man får symptomer hvis man har risiko for å utvikle alvorlig sykdom. I praksis vil dette dreie seg om eldre mennesker med flere underliggende sykdommer, eller personer med redusert immunforsvar, forteller Rostrup Nakstad.

I slutten av april opplyste WHO at de «sterkt anbefaler» bruken av medikamentet.

Anbefalingen kom etter at det i to studier med nesten 3100 pasienter viste seg at pillen reduserer risikoen for sykehusinnleggelse med 85 prosent.

OPTIMISTISK: Espen Rostrup Nakstad mener koronapillen kan være til stor hjelp i Norge. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vil redusere innleggelser

Koronapillen vil derfor ikke tilbys personer som vanligvis ikke blir alvorlig syke.

– Er det noen bivirkninger knyttet til bruk av koronapillen?

– Paxlovid kan påvirke virkningen av andre legemidler, så man må vurdere hvilke andre medikamenter man går på, før man tar paxlovid. Vi vil komme tilbake med eventuelle bivirkninger man bør være obs på.

Den assisterende helsedirektøren er imidlertid svært optimistisk på bruken av Paxlovid.

– Vi tror at den vil kunne redusere antallet innleggelser med alvorlig sykdom hos spesielt utsatte pasienter, dersom den blir tatt tidlig nok, sier han.

Fagdirektør i FHI Frode Forland opplyser til TV 2 at de vurderer hvordan koronapillen skal brukes på en mest mulig effektiv måte.

EUROPA VENTER: Sammen med resten av de europeiske landene venter nå Norge på de første leveransene av koronapillen. Foto: PFIZER / Reuters / NTB

– Det er ikke gitt noen klare retningslinjer for det enda, men det vurderes når det eventuelt skal gis en bredere anbefaling om det, sier Forland.

Tett samarbeid

Helsedirektoratet vil etter hvert som leveransene nærmer seg lage retningslinjer for hvordan koronapillen skal tas i bruk.

– Da vil de relativt raskt kunne tilbys tabletter, og få et mildere sykdomsforløp som forhåpentligvis ikke gjør det nødvendig med innleggelse.

Rostrup Nakstad sier det blir særlig viktig med et tett samarbeid mellom helsevesenet og fastlegene.

– Mange av disse pasientene er klar over at de har forhøyet risiko, og vil derfor kunne diskutere dette med fastlege og spesialister som man følges opp av på sykehus.

Smitten øker

Smitten i Norge øker igjen, og mye av dette skyldes den nye varianten BA.5. Det er ventet at denne vil bli dominerende både i Norge, og store deler av Europa i løpet av sommeren.

Med en smitteøkning på trappene er Rostrup Nakstad glad for at man snart får et nytt verktøy for å holde smittesituasjonen i Norge i sjakk.

– Det vil være nyttig for helsevesenet og innbyggere, og sammen med vaksine og testing vil det være et viktig verktøy, sier han.

– Mest aktuelt

Selv om Rostrup Nakstad mener testing blir viktig fremover, er Helsedirektoratet imidlertid tydelige på at det ikke er aktuelt å gjenåpne kommunale teststasjoner.

– Vi ser for oss at selvtesting er mest aktuelt ved økende smitte i Norge, og har anskaffet et stort antall selvtester som dels ligger lagret ute i kommunene. Det er også mulig å kjøpe selvtester på apotek, sier han.