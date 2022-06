Marcus & Martinus svarer på den svenske «Maskorama»-kritikken

Tidligere i vår brakte det løs på de svenske TV-skjermene da årets sesong av den svenske «Maskorama» gikk på lufta. Drama, spekulasjoner og rykter gikk rundt om hvem de ulike deltakerne kunne være, men det eskalerte ikke før sangerne Sagoträdet og Spelmannen stod igjen under finalen.

Da den sistnevnte tok av seg masken, lot ikke reaksjonene vente på seg. For under gullmaska og flosshatten gjemte duoen Marcus og Martinus Gunnarsen (20) seg, noe som umiddelbart sjokkerte seerne.

Flere tok til kommentarfelt og kalte det hele en «katastrofe», siden norske artister fikk være med i et tilsynelatende svensk program, skrev svenske Hänt. Dette gjorde at svenske seere ikke kunne relatere til artistene, til tross for at popduoen har sitt momentum i nabolandet.

Når TV 2 møter dem før generalprøven til «Allsang på grensen», svarer de på kritikken.

Fikk ta med pokalen hjem til Norge

– Dere vant jo nylig svenske «Maskorama», hvordan var det?

– Det var veldig kult! Det var veldig annerledes og ikke noe vi har gjort før, selvfølgelig. Men det var litt godt å stå under en maske hvor du ikke hadde noe press på hvem du var, for du var der kun for å synge og gjøre ditt. Og noen sa vi hadde en av Sveriges beste «röstar», også er vi ikke svenske engang, forteller Marcus Gunnersen lattermildt til TV 2.

Han fortsetter:

– Det var jo ikke alle som likte det, da. Men vi syntes det var gøy, og så var det fint å få ta med troféet hjem til Norge.

– Hva tenker dere om kritikken?

– Det får de ha sine egne tanker om. Hvert fall for oss, så var det veldig gøy å få lov til å vinne. Folk må få lov til å ha sine egne meninger, og det er helt innafor, fastslår de.

Til tross for at mange ble overrasket da gullmasken ble tatt av på storscenen, spekulerte mange om at det var tvillingene som gjemte seg bak maska, helt fra starten av.

– Det var mange som ble overrasket, og så var det mange som visste at det var oss. Men det vi ville vise frem var at vi kunne synge og få lov til å vise frem stemmene våre på det programmet, forteller Martinus Gunnarsen.

Allsang

Tidligere i år ble det klart at sommerprogrammet «Allsang på Grensen» skal ha sin aller siste sesong i Halden i år. I 15 år har vi fått se forskjellige artister fra både inn- og utland opptre på Fredriksten festning, og i sommer skal det lages syv programmer.

På premieren opptrådte blant annet Marcus & Martinus.

– Det er jo fantastisk å få lov til å være med under den siste sesongen de noensinne skal ha, og det blir utrolig gøy. Vi skal gi alt, fastslår Martinus.

Den andre tvillingen fortsetter:

– Det er en ære. Vi har fått lov til å være med mange ganger, så vi skal bare trøkke på, slik at de vil ha enda en sesong!

Se da Marcus & Martinus opptrådte på festningen i videoen under:

De legger derimot ikke skjul på at de to siste årene har vært en utfordring for karrieren. Konsertlokaler har vært nedstengt og én av de største drømmene deres, som var en verdensturnè, ble satt på vent.

– Det blir utrolig gøy når vi får lov til å ha konserter igjen, sier de.

Ensom bransje

For ti år siden sjarmerte brødreparet landet i senk da de debuterte med hit-sangen «To dråper vann» på Melodi Grand Prix Junior i 2012, og de har kommet en lang vei siden da. Som 15-åringer ble de kåret til årets Spellemenn, som de yngste artistene noensinne.

Nå har de blitt voksne, og til tross for at det er et tiår siden de stod på MGPjr-scenen, legger de ikke skjul på at det ikke har vært en lett overgang:

– Jeg vil si at vi fortsatt er i den prosessen, og den er jo ikke veldig lett. For spesielt i Skandinavia blir vi fortsatt sett på som de som synger «Elektrisk», og vi har lyst til å gå litt videre fra det.

VIL GÅ VIDERE: De tidligere barnestjernene har blitt voksne, og vil nå ha et mer modent «image». Foto: Thomas Andersen/TV 2

De fortsetter:

– Selvfølgelig vil vi at folk fortsatt skal høre på de låtene, men også at de kan høre på nye Marcus & Martinus uten å tenke at vi er de samme som vi var for åtte år siden.

En av sangene de fremførte på Allsang-scenen, er singelen «When All The Lights Go out», som har et spesielt budskap bak seg.

– Det er en veldig personlig låt, og det handler om å være rundt de rette folka. Vi er veldig heldige som har hverandre, spesielt i den bransjen vi er i, som kan være ganske ensom. Så vi er veldig takknemlige for å ha hverandre.

Se «Allsang på Grensen» hver torsdag på TV 2 klokken 21:40 og TV 2 Play klokken 20:00.