Klæbo flirer av tilbudet fra Russland

Det var den tidligere dopingdømte langrennsløperen Jevgenij Dementijev som i et intervju med Sport Ekspress gjorde det klart at han ville friste Klæbo med 10 millioner kroner for å gå mot russerne.

OL-vinneren fra 2006 mener at russerne bør starte en egen ski-liga. Uten at han sier det rett ut, er det tydelig at den skal være på siden av FIS (det internasjonale skiforbundet), skriver VG.

– Vi må lage en liga som NHL, som ville være kul og attraktiv, og tiltrekke alle andre skiløpere i verden. Vi må tenke på hvordan vi best kan gjøre det. La oss tilby den samme Johannes Høsflot Klæbo en million euro for å være med i ligaen og se hvordan hans interesser og uttalelser blir etter det, sa Dementijev til Sport Ekspress.

Johannes Høsflot Klæbo flirer av forslaget fra russeren når han møter TV 2 i forbindelse med Telermarksveka.

– Jeg tenker lite om det, for å være helt ærlig. Da jeg leste og så overskriftene måtte jeg flire litt av det. Jeg skal gå verdenscup, og trives med det, så får de (russerne) holde på akkurat som de vil, sier han.

Norges største langrennsstjerne på herresiden gjør det klart hva han mener om såkalte «privatligaer».

– Nei, de får gjøre som de vil. For min del trives jeg bra i FIS-bobla og de konkrurranseformene vi har der. Det er der vi hører hjemme, med verdenscup og de mesterskapene vi har der, slår han fast.

– Hvor mye måtte russerne bladd opp for å få deg med på en privatliga?

– Det har jeg ikke tenkt på, for det har aldri vært et tema, konstaterer Klæbo.

For øyeblikket har Klæbo naturlig nok en del å gå på før formen er på topp. Sesongoppkjøringen har knapt startet.

– Formen er så som så. Det er ikke noe kjempesprut enda, men jeg har fått trent bra og kommet godt i gang etter et lite avbrekk i april og mai. Jeg føler kroppen spiller mer og mer på lag, sier han om sesongoppkjøringen så langt.