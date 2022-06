Landslagssjefen tror talentet får drømmebeskjed: – Best sjanse

Denne sesongen klarte han det han drømte om hele barndommen. Kampen-gutten som har vokst opp rett ved Jordal, spilte seg inn på Vålerenga og var et enormt lyspunkt i en bekmørk sesong for de kongeblå.

En rekke klubber følger 18-åringen tett og flere har vært til stede for å se han i aksjon.

Koch har naturligvis fått med seg at oppmerksomheten rundt han, men han er bemerkelsesverdig rolig og mest opptatt av å ha det gøy med idretten.

I slutten av mai signerte han en toårskontrakt med Malmö Redhawks.

– Det føltes riktig, sier han.

Om kort tid kan en enda større klubb sikre seg rettighetene til hans tjenester.

Vil tilbake

At han nå drar til Sverige har ikke noe med utfordringene som har vært i Vålerenga. Talentet tror han ville fått det bra om han fortsatte i moderklubben, men han føler nå at det er på tide å dra videre.

– Var det et tøft valg å skulle forlate klubben?

– Ja, selvfølgelig. Jeg kunne egentlig spilt for Vålerenga resten av livet. Det er veldig mye kjærlighet for Vålerenga. Jeg håper å spille der en gang igjen, svarer han.

MØRKEBLÅTT HJERTE: Det ble kun en sesong på A-laget til Vålerenga for Gabriel Koch. En dag håper han å komme hjem igjen. Foto: Annika Byrde

Sammen med faren var han i Malmö og så på fasilitetene og møtte ansatte i klubben før han bestemte seg for å signere.

– Det virker veldig proft. Det var ikke så vanskelig valg, sier han.

Koch forstår det som at han er tiltenkt en viktig rolle på U20-laget med muligheter for å prøve seg A-laget i SHL. Han tror absolutt at det er gode muligheter for at han spiller flere SHL-kamper den kommende sesongen.

Klubbens sportssjef, Björn Liljander, har store forventninger til nordmannen.

– Vi liker hans ro i spillet med puck. Vi er veldig glade for at Gabriel har valgt å utvikle seg videre hos oss. Det er, som alltid, vanskelig å si hvor langt han kan nå, men med vår klubb kombinert med hans indre drivkraft, kan det gå veldig langt, sier han til TV 2.

OPTIMISITSK: Norges landslagssjef, Tobias Johansson, tror Gabriel Koch blir draftet denne sommeren. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Tror han draftes

Norges nye landslagssjef Tobias Johansson har stor tro på at Koch velges i NHL-draften som nærmer seg.

– Jeg har kjempestor tro på at han draftes. Martin Johnsen, Eskild Bakke Olsen, Philip Granath og Sander Wold er andre spillere jeg vet at har blitt fulgt av NHL-klubber, men Koch er den som har absolutt best sjanse, svarer landslagssjefen.

Johansson mener Koch sin evne til å beholde roen i viktige kamper, til tross for ung alder, er en egenskap som verdsettes høyt av NHL-klubbene, og som er et fellestrekk spillerne som virkelig lykkes har.

– Det er jo veldig kult å høre. Jeg var jo litt på U20-landslaget da han var der. Han er en fantastisk kul trener, sier Koch.

På talentsamling

Til tross for høye forventninger fra mange andre, er han selv helt rolig før draften og forsøker å ikke tenke for mye på det.

– Jeg har ikke veldig høye forventninger, men det hadde jo vært veldig kult, sier han.

– Tror du at blir valgt?

– Det er veldig vanskelig å si, svarer Koch.

Han var tidligere denne måneden en uke i Berlin. Der var han på Los Angeles Kings talentsamling.

18-åringen tror det er aller største sjanse for at det er den klubben som eventuelt velger han i draften.

Årets NHL-draft begynner 7. juli.