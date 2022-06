Alexandra Rotan røper detaljer om forholdet

HALDEN (TV 2): KEiiNO-vokalist Alexandra Rotan (25) røper detaljer rundt sitt ferske forhold og hinter til spennende planer for fremtiden.

Torsdag startet den aller siste sesongen av musikk-programmet «Allsang på Grensen» på TV 2. Alexandra Rotan åpnet showet med sin egen versjon av «The Final Countdown» fra toppen av Halden festning.

Med ny kjæreste og spennende prosjekter i sikte forteller hun til TV 2 at livet er på topp.

Slik har du aldri sett «The Final Countdown» før

Spiller i samme band

– Jeg har fått meg kjæreste. Det er veldig hyggelig. Han er helt fantastisk, så jeg er veldig lykkelig om dagen, sier hun til TV 2.

Hun bekrefter at de møttes på jobb.

– Vi spiller i samme band, så det er moro, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Det er veldig nytt, og jeg har vært veldig bestemt på at jeg ikke skal dele så mye av mitt private kjærlighetsliv. Det er ikke sikkert han vil være i rampelyset slik som meg. Men, vi har det veldig fint sammen.

SPILLER I SAMME BAND: Alexandra Rotan bekrefter at hun møtte kjæresten sin på jobb, men den nye flammen er ikke en av frontfigurene i KEiiNO. Her opptrer gruppen for «Allsang på Grensen» i fjor. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Se intervjuet øverst i artikkelen.

Alexandra er oppvokst på Eidsvold verk, hvor hun nylig har kjøpt sin første leilighet.

– Jeg har bodd der litt før, men nå har jeg kjøpt den. Jeg er veldig fornøyd og føler at det gir noen voksen-poeng. Det er mye ansvar, men jeg synes det er veldig stort. Nå er det full oppussing så skal jeg gjøre den i min egen stil. Det blir godt å ha et eget sted.

– Du bor alene ... eller?

– Jeg bor alene, det er mange som lurer på det om dagen.

Avslører solo-fremtid

Den unge artisten er best kjent som vokalist i gruppen KEiiNO, som blant annet spilte på den internasjonale scenen i «Eurovision Song Contest» i 2019, hvor de endte på en 6. plass. Nå røper hun at fremtiden byr på et solo-prosjekt.

– Vi jobber med masse nytt hele tiden, også kan det jo være at jeg skal snuse på et lite solo-prosjekt etter hvert også.

Hva prosjektet innebærer vil hun ikke røpe, men understreker at hun fortsetter som vokalist for KEiiNO.

– Jeg vil på en måte gjøre noe solo parallelt med KEiiNO, så KEiiNO består, men vi må jo også begynne å dyrke Alexandra Rotan.

En hektisk sommer i vente

Alexandra beskriver seg selv som fast inventar på «Allsang på Grensen». I år er det siste sesongen, noe hun synes er trist.

– Jeg synes det er litt trist at det er over, men det er ekstra stas at jeg får lov å åpne hele siste sesong. Det blir en fest og jeg skal stå oppå fjellet og synge, det blir skikkelig rock´n roll.

Denne uken sto hun alene på «Allsang på Grensen»-scenen, men 13. juli kommer hun tilbake til festningen, sammen med KEiiNO. Hun innrømmer at dagene er hektiske.

LIVET SMILER: Alexandra Rotan viser frem neglene sine som er pyntet i forbindelse med Pride hvor KEiiNO spilte i Pride-park, Oslo onsdag kveld. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg liker å jobbe mye, sånn er artist-livet, og jeg digger det. Det er dette jeg har drømt om i mange år. Så det at det er hektisk, det synes jeg bare er deilig.

Den unge artisten har også en hektisk sommer foran seg.

– Jeg har masse planer! Jeg har ikke så mye fri i sommer og det er litt godt, man må på en måte ta igjen det tapte etter korona, så nå er det full fres, masse jobbing alene, og sammen med KEiiNO. Det gleder jeg meg til.

– Så er det vel ikke så verst å jobbe sammen med kjæresten sin?

– Hehe, nei, det går helt fint. Det er tipp topp!

Med en hektisk sommer i vente, har hun også mange mål for resten av året.

– Jeg vil jo kanskje gi ut noe musikk alene, gi ut masse ny musikk med KEiiNO, og fortsette å ta en dag om gangen, og leve av musikk. Det er det jeg elsker mest så livet er på topp om dagen, avslutter Alexandra til TV 2.

Se Allsang på Grensen hver torsdag klokken 21.40 på TV 2 og TV 2 Play.