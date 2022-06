EU har gitt Ukraina og Moldova status som kandidatland

KANDIDATLAND: Ukraina og Moldova har fått status som kandidatland av EU. Her under en pressekonferanse tidligere i juni med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og den franske presidenten Emmanuel Macron. Foto: Ludovic Marin / AFP / NTB

Lederne i EUs 27 medlemsland møttes torsdag i Brussel for å diskutere et potensielt medlemskap i EU for Ukraina, Moldova og Georgia.

Torsdag kveld opplyser president Charles Michel i Det europeiske råd at Ukraina og Moldova har fått status som kandidatland.

– EUs toppmøte har nettopp besluttet å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova. Et historisk øyeblikk. I dag markerer et viktig steg på deres vei mot EU.

SAMLET: Tilhengere av ukrainsk EU-medlemskap hadde samlet seg utenfor EU-toppmøtet i Brussel. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

– Unikt og historisk

Michel gratulerer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Moldovas president Maia Sandu, samt befolkningen i begge landene.

Zelenskyj er takknemlig for beslutningen som ble tatt av EU-lederne.

– Det er et unikt og historisk øyeblikk i relasjonen mellom Ukraina og EU, skriver han på Twitter.

Presidenten sier han er takknemlig til EU-lederne Charles Michel og Ursula von der Leyen for lederskapet de har vist.

– Ukrainas fremtid er med EU.

Stabssjefen til Zelenskyj sier Ukraina vil gjøre alt de kan for å raskt implementere reformer som vil gjøre det mulig å starte forhandlinger om et EU-medlemskap, skriver Reuters.

EU: President Emmanuel Macron i Frankrike, president Charles Michel i Det europeiske råd og president Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen møter pressen etter beslutningen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

– Vil kreve mye arbeid

Moldovas president Maia Sandu sier det er en historisk dag at EUs gir landet hennes kandidatstatus.



– Vi har en vanskelig vei foran oss, som vil kreve mye arbeid og innsats.



I et innlegg på Facebook sier hun EU-medlemskap vil bety mer velferd, flere muligheter og mer orden i Moldova.

Georgia må vente

Georgia ønsker også å bli et av EUs kandidatland, men fikk ikke denne statusen av unionen i denne omgang.

Landet ble derimot gitt «et europeisk perspektiv». Det vil si at landet først må oppfylle flere vilkår før de kan få status som kandidat for å bli medlem.

EU-toppmøtet anerkjenner arbeidet Georgia har gjort og uttaler at landet vil få kandidatstatus når enkelte problemstillinger er løst.

– Gratulerer til det georgiske folket, sier Charles Michel.

Lang vei å gå

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at det er en stor dag, men understreker det er mye arbeid som må gjøres i Ukraina og Moldova.

Dersom drømmen skal bli virkelighet, vil Ukraina, Moldova og Georgia måtte gjennomføre en rekke endringer og reformer, med stort fokus på kampen mot korrupsjon.

KANDIDATLAND: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse i Kyiv tidligere i juni. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

Fortsetter fredag

Toppmøtet i Brussel går over to dager og fredag fortsetter diskusjonene. Da skal møtet omhandle de økonomiske konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina.

De siste ukene har vært preget av den siste sanksjonspakken mot det krigførende landet, hvor store deler av den var rettet mot russisk olje og gass-eksport.

Pakken omhandlet derimot ikke blokaden av korneksport ut av ukrainske havner, noe som flere frykter kan føre til en global matkrise.