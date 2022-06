Åpner opp om hjertetrøbbel: – Det blir veldig dramatisk

Etter at Vetle Eck Aga plutselig fikk forhøyet hjerteslagsfrekvens under en sluttspillskamp for svenske Sävehof i begynnelsen av mai, har 28-åringen tilbrakt flere netter på sykehus og gått gjennom en rekke tester.

Nå har han fått svar.

– Det har tatt jæklig lang tid med å få svar på de undersøkelsene fra Sverige, men når vi endelig fikk sendt det til kardiolog i Norge gikk det litt fortere. MR og de større undersøkelsene har vist at strukturen på hjertet er kjempefin og det er ikke noe å være bekymret for, sier Aga og utdyper:

– Det de tror skjedde var at det var en hjerterytmeforstyrrelse. Det er ikke unaturlig at folk kan få det, men når det skjer i en idrettssituasjon der du har høy puls fra før av, så blir det veldig dramatisk og det kan virke veldig likt et hjerteinfarkt. Det er jo dramatisk, men for en som er ung og har et friskt hjerte, så vil ikke konsekvensene være like store som de kan være for en eldre person.

Beskjeden fra legene er imidlertid klar - Aga kan gå tilbake i normal trening umiddelbart.

Det vi har sett litt på er om det finnes en disponent for at jeg har det medfødt, hvilket en del personer har, men det er ikke alle som har problemer med det. Ettersom det er første gang jeg har fått en sånn hendelse, så vil vi passe litt på og ha litt kontroll på det.

Nå er Bodøværingen snart på vei til sitt neste kapittel i Trondheim, der venter Kolstad og Rema 1000-ligaen.

Mannen, som fikk sitt gjennombrudd med landslaget under EM i januar, satser nå på å prikke formen til VM i januar.