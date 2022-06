Mann (48) dømt til 15,5 års fengsel for å ha drept kvinne på Varaldsøy i april 2021

Rettssaken etter drapet på 42 år gamle Renate Strand Normann startet i Haugelandet og Sunnhordaland tingrett 8. juni.

Den 42 år gamle kvinnen ble funnet med store hodeskader om kvelden 22. april 2021. Hun ble senere forsøkt gjenopplivet, men uten hell.

– Jeg har informert klienten om slutningen. Han er kjent med dommen, og selvfølgelig skuffet over lengden på straffen og at han er dømt etter begge postene på tiltalen. Vi skal diskutere dommen senere i dag, og vurdere hva vi skal gjøre, sier mannens forsvarer Jørgen Riple til TV 2.

DREPT: I april i fjor ble 42 år gamle Renate Strand Normann funnet drept på Varaldsøy. Foto: Privat

Forsvareren sier at hans klient ikke nekter befatning med saken, og at forklaringen i retten var at dette var delvis nødverge fra hans side.

– Men han erkjenner at han har gått for langt ved å bruke makt. Han har ikke fraskrevet seg ansvaret, men vi hadde håpt at straffen skulle bli langt lavere enn 15,5 år, sier Riple.

Mannen sitter nå varetektsfengslet.

Den tiltalte mannen og Normann var samboere.

Ifølge tiltalen slo mannen Normann gjentatte ganger i hodet med en trestokk, som førte til store skader som hun senere døde av. Han er også tiltalt for gjentatte tilfeller av vold og trusler mot en tidligere samboer.

