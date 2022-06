Står i bolig-spagat etter rentehoppet: – Kjenner på frykt

VALGETS KVALER: For Charlotte Husomanovic (27) byr rentehevingene på store usikkerheter rundt egen økonomisk fremtid. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Mange i min generasjon jobber hardt og gjør mye riktig, men strever likevel med å komme inn på boligmarkedet. Det syns jeg er utrolig trist, forteller Charlotte Husomanovic (27).

Hun bor midlertidig hjemme i Larvik, men har i likhet med mange andre unge voksne planer om å flytte mot hovedstaden.

Samboeren har fått jobb i Lier, mens Husomanovic har fått jobb i Oslo. Paret ønsker å bo et sted midt mellom.

Da de så boligprisene i området, forstod de imidlertid raskt at jakten ville bli krevende.

– Jeg fikk sjokk. Jeg forstår at det er vestkanten, og det er dyrt, men har vi kommet dit at vi unge ikke kan få de mulighetene vi ønsker? Vi er ikke de som ikke har jobbet hardt og spart, forteller hun.

– Kjenner på frykt

Torsdagens renteheving på 0,5 prosentpoeng tilspisser situasjonen. Nyheten kommer samtidig som rekordmange unge må utsette innbetalinger til lånekassen.

Husomanovic beskriver det som å stå i en spagat – og spørsmålet om det er best å leie eller å kjøpe, med tanke på at boligrentene stadig øker, veier tungt.

– Jeg kjenner på en frykt for å havne i en vanskelig situasjon der vi må selge med tap, eller kanskje får dyrere lån enn boligen er verdt. Jeg blir usikker på hvilket valg som er rett å ta, sier Husomanovic.

FRYKT: Husomanovic og samboeren frykter et boligkjøp nå vil kunne straffe seg senere. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

27-åringen og samboeren kjenner på en usikkerhet rundt fremtiden, dersom valget de tar skulle vise seg å ikke være lønnsomt.

– Vi begynner å tvile på hva som er rett for oss. Selv om vi har muligheten til å komme inn på boligmarkedet, er det et spørsmål om det lurt å gjøre det nå. Jeg har også hørt rykter om at rentene kan øke opp mot sju prosentpoeng, og da blir jeg enda mer stressa. Det er vanskeligere tider.

Verst for de med mest

Etter rentehevingen torsdag sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache at det i utgangspunktet vil være de med et stort lån som vil merke rentehevingene i størst grad.

– Husholdningene rammes ulikt av at rentene øker, og de med høyest gjeld – som ofte også er husholdninger med høy inntekt – er de som vil merke det mest, sier Bache til TV 2 torsdag.

Hun avviser at hevingen er gjort med intensjon om å senke boligprisene, men sier samtidig at det vil kunne bli en forbigående konsekvens av hevingen.

DYRERE: Når styringsrenten øker, øker også prisen for boliglån. Sentralbanksjefen sier det imidlertid er de med store lån som vil merke det mest. Foto: Per Haugen / TV 2

Noen dramatisk reduksjon i boligprisene er derimot ikke ventet.

– Vi venter ikke noe stort fall, og at prisene etter hvert vil begynne å voksne igjen, sier Bache.

Men også unge boligkjøpere, som Husomanovic og samboeren, vil merke at det blir dyrere med boliglån når renta øker – i tillegg til en rekke andre økte utgifter.

Fra hånd til munn

I takt med stigende priser for boliglån, har også dyrere mat, skyhøye bensinpriser og råvaremangel på flere områder satt kniven mot strupen for lommeboka.

– Jeg ønsker ikke å leve fra hånd til munn. Både samboer og jeg har jobbet hardt i så mange år, og likevel sitter vi med en følelse av at det ikke er verdt noe, forteller Husomanovic.

Hun frykter at et boligkjøp vil bety at paret må leve fra den ene lønningen til den neste, uten mulighet til å reise på ferier eller å spise ute på restaurant.

Hva som bør prioriteres av 27-åringen og samboeren, er usikkert.

– Jeg har ingen kloke svar, og uansett hvem vi spør, føler vi at det er få kloke svar å få.

RÅDVILL: Ingen ser ut til å kunne gi Charlotte Husomanovic et godt råd for hva hun bør gjøre, når rentene stiger. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Strammere økonomi

At økonomien blir trangere når rentene øker, er det liten tvil om. Å begrense kjøpekraften er selve poenget med rentehevingen, ifølge forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun sier en effekt av økt styringsrente dermed også vil være økte boliglånsrenter.

– Vi vet ikke hvor mye den vil øke, men hvis den følger etter og øker med 0,5 prosentpoeng, så betyr det at et lån på 4 millioner vil øke med rundt 1700 kroner i måneden, forteller Sandmæl.

Det får konsekvenser for lommeboka.

RAMMER UNGE: Sandmæl tror særlig de unge vil få problemer når renta heves. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– For veldig mange får man absolutt en strammere økonomi.

I likhet med Husomanovic er det én gruppe Sandmæl tror vil merke rentehevingen ekstra godt:

– Det er spesielt de unge. De har aldri kjent på en høy rente, og i tillegg har de mye i lån, fordi man har en høy gjeldsgrad når man kommer inn i boligmarkedet.

Norges fremtid

Området der Husomanovic og samboeren ser etter bolig, mellom Oslos vestkant og Lier, har hatt enda kraftigere prisvekst enn de fleste andre steder. Et spørsmål paret får er om de ikke burde flytte et annet sted.

Men med økte diesel- og bensinprisene, frykter Husomanovic at kostnadene kan bli det samme, uansett hvor hun velger å bo.

Nå vurderer paret å leie bolig inntil markedet potensielt roer seg og prisene synker.

– Vi gjør fortløpende vurderinger og sjekker Finn.no hver eneste dag. Men det er dette med timing. Kanskje må vi leie en periode, men det er dilemmaer uansett hvilke valg vi måtte ta, sier Husomanovic.

MÅ TIL: Husomanovic vet en risiko må tas, dersom hun skal bli boligeier. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun spør seg hvorfor det ikke gjøres mer for unge som vil inn på boligmarkedet, når de møter et i utgangspunktet tøft marked med studielån i sekken.

– Vi er Norges fremtid, det er viktig å få oss igang. Ikke bare på jobb, men også med et sted å bo Det er ikke så billig å leie heller, og da ender du opp med å betale ned andres lån, sier 27-åringen.



Hun vet imidlertid hva som må til, dersom paret skal få seg en egen bolig de kan kalle et hjem.

– Det er en pris man må betale, og så er spørsmålet om man er villige til å betale den prisen.