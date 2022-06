Raser etter antrekkskrav: – Det rant over for meg

Ella Marie Hætta Isaksen (23) forteller i et lengre innlegg på Instagram at hun denne uken hadde en svært ubehagelig opplevelse i forbindelse med en opptreden på en konferanse.

23-åringen forteller at hun opplevde å bli presset av arrangør til å ha på seg kofte under jobben.

«Vi var leid inn til å opptre med en låt. Noen dager før opptredenen fikk jeg en melding om at arrangøren foretrakk at jeg tok på meg kofta. Til det svarte jeg klart «jeg tar på meg det jeg føler for den dagen.». Men jeg kjente straks at det kjentes feil å ta på meg kofta. Så jeg møtte opp med ullsjal og koftebeltet mitt. Jeg følte meg fin. Men på stedet ble arrangøren misfornøyd. Min tour manager ble bedt om å ta en prat med meg, for å undersøke om jeg ikke kunne hive meg rundt og ta på meg kofta i siste liten. «Det er jo tross alt dette vi har betalt for.», sa de. Da rant det over for meg», skriver hun i innlegget.

Hun sier videre at hun opplever at det er en ukultur i bransjen for å eksotifisere urfolk.

«Med mindre det er en kleskode som alle på arrangementet må forholde seg til, er det helt uhørt å pålegge ett menneske det, på grunnlag av etnisk bakgrunn. Det mener jeg er direkte rasistisk», skriver hun.

Hun understreker at hun kommer til bookede arrangementer for å gjøre jobben som artist.

«Jeg kommer ikke som en maskot, et sirkusdyr, eller en du kan smykke deg med som arrangementets mangfolds-alibi. Jeg kommer for å gjøre jobben min, i de klærne jeg føler meg komfortabel i», forteller hun.

Kvelden etter dro hun tilbake til arrangementet, i protest. Hun lot kofta ligge igjen hjemme i skapet.

«For å understreke at jeg er like mye same, like mye urfolk, uten kofta mi», skriver hun til sine 19.000 følgere på instagram.

God kveld Norge har vært i kontakt med managementet til Ella Marie, som henviser til innlegget og sier at artisten ikke har ytterligere kommentarer.

Takker for støtten

Støtteerklæringene etter gårsdagens innlegg har ikke latt vente på seg.

«Du e så tøff!! Tenk kor mange menneska sine holdninge du har endra! Du gjør en så stor forskjell, og du e så viktig», er det ei som skriver i kommentarfeltet.

«Sertifisert superhelt», skriver en annen.

Artisten er tydelig takknemlig over all responsen.

«Tusen takk for all støtte til min protest i går», skriver Ella Marie Hætta Isaksen i et nytt innlegg torsdag.

Beklager

Konferansen hun og bandet deltok på, var Oslo Tropical Forest Forum 2022, i regi av Norad.

De beklager nå overfor artisten.

– Vi beklager at Ella Marie Hætta Isaksen fikk en dårlig opplevelse i møte med konferansen, og vi er lei oss for at hun ble spurt om å gå med en samisk klesdrakt. Ella Marie og bandet hennes ISÁK hadde en fantastisk opptreden, og får veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne på Oslo Tropical Forest Forum. Det er en internasjonal konferanse hvor folk fra hele verden samles for å drøfte løsninger på klimautfordringer og avskoging, og urfolks rettigheter og identitet står sentralt. Hva folk velger å ha på seg er selvfølgelig helt opp til dem, så vi er veldig lei oss for at dette har skjedd, sier kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas i Norad.

Hun presiserer at kommunikasjonen artisten viser til i sitt innlegg var med Norads eventbyrå, som stod for det praktiske og det artistiske innholdet.

– Norad har likevel som arrangør fullt ansvar for det som har skjedd, og vi er veldig lei oss for at hun opplevde dette.

Har vært åpen om hets

Hætta Isaksen har vært en synlig karakter i offentligheten de siste årene. I tillegg til å være vokalist i bandet ISÁK, vant hun «Stjernekamp» i 2018, og har siden hevet stemmen som aktivist for blant annet miljøvern og samisk kultur.

Tidligere har Hætta Isaksen vært åpen om at hun ble hetset for sin samiske bakgrunn i tenårene.

Da hun var 16, flyttet hun fra Tana til Alta for å gå på videregående.

– Det var litt uhyggelig av og til å få litt stygge kommentarer: «Huff, må du prate samisk? Kan ikke du dempe deg litt? Snakk norsk, her snakker vi norsk». Det kom så brått på meg, sa hun da hun gjestet «En kveld hos Kloppen».