Verdsmeisteren fekk livet snudd på hovudet

HASTEOPERASJON: Verdsmeister i Taekwondo, Selma Li, blei hasteoperert i slutten av mai. No jobbar ho hardt for å kome tilbake igjen til toppen. Foto: Privat

– For å vere heilt ærleg er min største frykt å døy, og då var eg ordentleg redd, seier Selma Li.

Li er verdsmeister i Taekwondo, og kan skilte med sju EM-gull, tre VM-gull og fleire sølv- og bronsjemedaljar. No er livssituasjonen langt frå harde treningsøkter og toppen av pallen.

Vart hasteoperert

I slutten av mai hadde Li brannvakt i deltidsjobben hennar i Hallingdal brann- og redningsteneste. Plutseleg fekk ho akutte magesmerter, og begynte å kaste opp syre.

– Smertene var ein tiar på smerteskalaen, og der har eg aldri vore før. Eg er vant til mykje smerter gjennom idretten, men dette var veldig smertefullt. Eg klarte ikkje ringe legevakta sjølv ein gong, fortel Li.

Li blei køyrt til legevakta, og etter tre timar var saken klar: Ho måtte bli hasteoperert. Sjølv skjønte ho ikkje alvoret, og sa til legane at ho ikkje ville bli operert.

BRANNVAKT: Det var under ei brannvakt i deltidsjobben til Selma Li at ho fekk store smerter i magen. Foto: Privat

– Eg kunne jo ikkje bli satt tilbake i idretten midt i sesongen. Legane svarte at alternativet var at eg døydde.

Verdsmeisteren vart lagt på operasjonsbordet, og legane fjerna 50 centimeter av tynntarmen hennar.

– Den var heilt svart og øydelagt.

Akkurat kva som var grunnen til at Li måtte fjerne delar av tynntarmen er framleis uvisst, men under analyse.

KOMPLIKASJONAR: Selma Li fekk komplikasjonar etter operasjonen. Då vart ho veldig bekymra. Foto: Privat

– Tøffaste «fighten» eg har hatt

Komplikasjonane stoppa likevel ikkje etter operasjonen. Eit døgn seinare fekk Li store smerter i magen igjen.

– Legane hadde ein mistanke om at det var infeksjon eller blodforgifting. Helsepersonellet jobba knallhardt for å hindre at det gjekk riktig galt.

Etter åtte dagar på sjukehuset, fekk Li endeleg reise heim. Heime venta det ei tung opptrening mot pallen.

LIKER FIGHT: Selma Li liker ein ekstra «fight», men trur opptreninga blir den tøffaste ho har hatt. Foto: ITF Taekwon-Do Norway

– Eg liker det tøft, og liker ein ekstra «fight», men dette blir nok den tøffaste «fighten» eg har hatt, seier Li.

Blei sliten av å puste

Opptreninga består av å lære seg omtrent alt på nytt. I starten klarte ho ikkje sitte oppreist, og kunne ikkje gå meir enn fem skritt om dagen, før ho vart heilt utsliten. Til og med å puste i ei fløyte var svært utfordrande for den tidlegare verdsmeisteren.

– Det er veldig surrealistisk å gå frå å vere i toppform, til å bli sliten av å puste. Ting blir satt veldig i perspektiv. Ein tar det som ein sjølvfølge at ein spretter opp og går på do om ein må på do, men ein tar det ikkje som ein sjølvfølge at ein blir sliten av å puste i ei fløyte.

I starten følte ho seg svak, og det var mange gonger ho knakk saman i gråt.

– Å vite at ein går frå toppen til botnen er veldig tungt mentalt, men no fokuserer eg på dei små sigrane, slik som at det er mindre slitsamt å puste i den fløyta i dag enn i går.

Deler videoar frå opptreninga

Då Li begynte å få litt meir energi, bestemte ho seg for å begynne å leggje ut videoar på Tik Tok, om vegen tilbake til pallen, og den nye kvardagen.

– Eg er ein utolmodig person, så eg trenger å ha ting å gjere.

Videoane, der Li deler kvardagslege gjeremål, som å puste gjennom ei fløyte, eller gå opp og ned trappa, har blitt sett av titals tusen personar. Ein av videoane har 130.000 visningar.

– Folk eg aldri har møtt før seier at eg er sterk og at eg må stå på. Det gjer meg endå meir motivert til å kome tilbake, seier Li.

Vil tilbake

I august kan Li begynne smått å trene igjen. Målet er å stå på pallen igjen.

– Sjølvsagt litt langt fram i tid! Men eg vil gjerne tilbake dit, om kroppen seier ja. Eg veit at når eg står der oppe, så er det den beste følelsen som finst. Då skjønner ein verdien av den tøffe treninga, og den tøffe perioden eg går gjennom no. Den følelsen er heilt rå.

– No må eg jobbe som aldri før. Eg har jobba beinhardt tidlegare, men dette blir ein skikkeleg kamp, legg Li til.