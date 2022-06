Ekspertenes tale er klar: – Et tydelig varsel

Torsdag kom Norges Bank med sin rentebeslutning, og hevet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1,25 prosent.

Det er ventet at norske banker vil svare med å heve boliglånsrenten for norske lånetakere i løpet av kort tid.

– Denne renteøkningen er et tydelig varsel! Dette vil umiddelbart bite mer i norske husholdninger. Vi er i full fart på vei mot en rente på over 4 prosent, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, til TV 2.

– Dette har vært varslet i lang tid, og vi er mange som har snakket høyt om dette og hvordan nordmenn bør forberede seg, sier hun.

Norges Bank skriver i sin pengepolitiske rapport at de anslår vi vil se en boliglånsrente på 4,3 prosent innen 2024.

– Overrasket

– Jeg vil si det er overraskende, for styringsrenten brukes jo til å enten sette fart eller bremse folks forbruk, og nå ønsker de å bremse opp veldig, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, til TV 2.

Hun er redd den doble rentehevingen vil påvirke lommeboka, særlig til unge.

– Det skjer fordi vi ser at prisene på varer og tjenester har økt mye, og når den nå har vært på over 5 prosent så må man bremse, men jeg visste ikke at vi måtte bremse så mye. Dette er et signal på at vi må bruke mindre penger, sier hun.

Hun sier at norske forbrukere vil merke dette.

– Jeg anbefaler alle nå å ta en gjennomgang av sin økonomi. Renten vil øke, og Norges Bank sier også i dag at den vil øke ytterligere, sier Sandmæl.

– Dramatisk

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier dagens nyhet fra Norges Bank er dramatisk for mange.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Dagens beslutning om å heve styringsrenten og rentebanen er dramatisk for mange unge som har benyttet muligheten til å kjøpe sin første bolig til historisk lave rentenivåer, sier han.

Han frykter det vil bli vanskeligere for mange unge å komme inn på boligmarkedet.

– Terskelen til boligmarkedet svært høy for mange førstegangskjøpere som får låne mindre når rentene stiger, sier han, og legger til at dette også vil skape uro i mange etablerte husholdninger.

– Hensynet til sårbare husholdninger og risikoen for fall i boligverdier tilsier at sentralbanken bør gå varsomt fram når rentenivået skal normaliseres, sier han.

Organisasjonen Huseierne venter at bankene vil starte å sende ut varsler om rentehevinger allerede torsdag ettermiddag eller fredag.

– Ved de foregående rentehevingene ser vi at storbankene er tidlig ute med å annonsere renteheving, mens småbankene ofte venter i noen uker. Det betyr at man må se an litt før man velger å bytte bank, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef Husierne.

– Flere utfor stupet

Geir Grindland jobber i inkasso-selskapet Inkasso Partner AS. Han blir bekymret over rentehoppet.

– Styringsrenta heves med 0,50 i rentene til 1,25 prosent vil mest sannsynligvis gjøre at flere av de som sliter fra før å har lite buffer for uforutsette endringer, vil få problemer med å betjene huslån, studielån og lignende, sier han.

Han legger til at de allerede nå ser at mange av de som tidligere aldri har hatt inkasso-saker, sliter med å betale regningene sine.

– På toppen av økning av renter kommer skyhøye strømregninger og høyere varepriser, det er mørker skyer i vente, vi har allerede begynt å se en økning i inkassosaker, det er en giftig cocktail, der renteøkningene er blandet med skyhøye strømregninger , høye matpriser og høye bensinpriser, flere som vil havne utfor stupet, sier han.