– Kan bli noen skilsmisser. Vi har ikke hatt ferie siden 2019

Byåsen, Eidsvold Turn, Kjelsås, Gjøvik-Lyn og Tromsdalen tok seg videre til cupens tredje runde onsdag kveld. Til helgen tar spillerne i disse klubbene ferie. Problemet? Allerede i neste uke spilles neste cuprunde.

Det har gitt både klubbene og NFF litt hodebry, spesielt hvis klubbene fra nivå tre og fire møter Eliteserie-lag som skal ut i Europa. Trekningen finner sted etter cupkampene torsdag kveld.

Frykter skilsmisser

Med Europa-kvalik i midtukene er det begrenset med datoer hvor cupkampene kan flyttes til. Spillerne i Eidsvold Turn har bestilt ferie for lenge siden.

– Jeg drar til Kroatia på tirsdag. Vi har allerede booket, bestilt billetter og betalt tusenvis av kroner. Det passer dårlig hvis NFF lager sirkus og setter opp kampen midt i vår ferie, sier Eidsvold-spiller André Trandum Nordlie, og legger til:

– Hvis ikke kan det bli noen skilsmisser. Vi som har spilt 2. divisjon har ikke hatt ferie siden 2019 på grunn av korona. Når man trener omtrent like mye som man gjør i Eliteserien og i tillegg jobber 100 prosent ved siden av er det deilig å ha en ferie der man får koblet litt av. Jeg synes det er på tide nå, sier Trandum Nordlie.

– Blir du overrasket om det skjer?

– Det er ikke første gang, så jeg blir ikke sjokket. Men jeg regner med at det sitter såpass vettuge folk i NFF at de ser at 4. runde i cupen spilles om ni måneder. Da må det være mulig å legge tredje runde til et passende tidspunkt, sier Trandum Nordlie.

TV 2 har foreløpig ikke fått kontakt med Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, eller Rune Pedersen, seksjonsleder turneringsadm. og arrangement.

Etter det TV 2 får opplyst er NFF klar over problematikken. De skal allerede ha vært i kontakt med noen klubber for å forsikre dem om at «ting skal løse seg».

Byåsen sendte Stjørdals-Blink ut av cupen etter straffesparkkonkurranse og er videre som eneste lag fra nivå fire. Trønderne er innstilte på å spille i neste uke selv om cupkampen krasjer med ferien.

– Status er at vi har to eller tre spillere som vil gå glipp av en eventuell cupkamp i neste uke. Det får vi ikke gjort så mye med. Vi får se hva vi møter. Jeg fikk med meg at NFF var tilbøyelig til å flytte kamper hvis det var mulig, men jeg vil tro Eliteserie-lag ikke er så interesserte i å flytte kamper, sier Selnæs.

Han deler ut både ris og ros til NFF.

– Er vi overrasket over at det klønes fra NFF? Vi er strengt tatt ikke det. Det er veldig «godt gjort». Men sånn er det, sier Selnæs, som også passer på å rose NFF.

– Opplegget med trekning fra runde 3 er kjempefint. Det er fint med oppsett de første rundene og trekning i runde 3, men de har ikke vært like heldige med alle avgjørelsene, sier Selnæs.

– Har ikke noe å si

Tromsdalens Martin Hivand Albertsen sier spillerne i klubben er innstilte på å utsette ferien noen dager.

– Vi hadde uansett lagt opp til at ferien blir etter en eventuell neste runde. Vi har tatt høyde fort at vi kunne komme videre, vi hadde ikke vært på ferie før etter neste runde, sier han.

– Hva tenker du om at de har satt opp runde da det egentlig kunne vært ferie?

– Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke til alle detaljer for hva som ligger til grunn for at de har gjort det. For vår del har ikke det noe å si, vi synes uansett cupen er så viktig for fotballen i Norge at sånn som det er nå så er det eneste vi tenker på at det er skikkelig artig å gå videre, sier han.

Også Kjelsås er klar for å spille cupkamp i neste uke.

– Kalenderen er tett til høsten. Det kommer litt tette kamper nå. Vi skal til Alta i helgen. Da skulle egentlig gutta hatt ferie rett etterpå, med vi tar med glede en ekstra cuprunde, sier Morten Fuglum, administrativ leder i Kjelsås Fotball.

– Er det noen ødelagte ferieplaner nå?

– Der har jeg bare hørt rykter. Det er nok noen som må gjøre om litt på planene, haha, men de visste om 3. runde fra tidlig i vinter, sier Fuglum.