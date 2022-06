Fullsatt kirke under begravelsen til Noah Landro (12)

Over 400 oppmøtte, inkludert klassekameratene, tok torsdag farvel med Noah Landro (12) i Landro kirke.

HJERTE AV GULL: Noah Landro (12) beskrives som en gutt med omsorg for andre og et hjerte av gull. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Flere måtte stå da en fullsatt kirke torsdag tok farvel med Noah Landro (12), som forrige uke omkom etter en påkjørsel i Øygarden.

Sogneprest i Landro kirke, Bjarte Nese, holdt seremonien. Han sier oppmøtet vitner om et lokalsamfunn i dyp sorg.

– Dette sier at denne ulykken, den har truffet oss hardt, sier Nese.

Klassekameratene til Landro hadde laget egen blomsterkrans til 12-åringen.

Landro etterlater seg foreldre og tre søsken. Gravferden ble innledet med pappaen sitt band, The Strings, som spilte gitar og sang. Storesøsteren holdt tale.

FULLSATT: Over 400 personer møtte opp for å ta farvel med 12 år gamle Noah Landro. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Under minneordene ble Noah Landro beskrevet som en aktiv gutt som var glad i å fiske, og som så de som falt utenfor og inkluderte alle i lek.

Fire personer trillet kistevognen, og klassekameratene blåste såpebobler over gravstedet.

– Gripende

Sognepresten beskriver gravferden som sterk.

– Det var en gripende minnestund, der et helt lokalsamfunn tok avskjed med en 12 år gammel gutt som har blitt revet vekk fra oss, sier Nese til TV 2.

– Vi har minnes en livsglad, humørfylt gutt i 6. klasse på Landro skole. Han hadde en spesiell evne til å se andre.

GRIPENDE: Sogneprest Bjarte Nese beskriver Noah Landro som en gutt med godt humør. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Presten trekker frem 12-åringens gode egenskaper som en inkluderende humørspreder.

– Han hadde godt humør og var flink til å inkludere mange mennesker.

Flere barn, som har mistet sin klassekamerat og venn, var blant de oppmøtte.

– Jeg tror vi som er voksne må vise oss som trygge voksne og være trygge overfor barna våre, og svare ærlig og sant på de spørsmålene de måtte ha, sier Nese.

– Det verste man kan oppleve

Det var tirsdag 14. juni nødetatene rykket ut til melding om en påkjørsel i Øygarden. Flere barn var til stede og ble vitner til hendelsen.

– Det å miste et barn på denne måten, er noe av det verste man kan oppleve, sa ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, til TV 2 tirsdag.

Ordføreren sier at en slik hendelse naturlig nok preger et lite lokalsamfunn, og at hans tanker går til nærmeste pårørende.

Rektor ved Landro skole der Noah Landro var elev, Anita Vabø, beskrev Landro som en gutt med et hjerte av gull og omsorg for andre da hun talte under begravelsen.

– Det er krevende både for de pårørende, medelever og de ansatte på skolen å oppleve en tragisk ulykke som dette, sa hun tirsdag.

– Kunne vært unngått

Ulykken skjedde ved et busstopp på en vei med 80-sone, uten fotgengerfelt.

Lokalsamfunnet har i lang tid forsøkt å få senket fartsgrensen på stedet, og bedt om sikrere overgang.

For 16 år siden omkom en ti år gammel gutt ikke langt unna samme sted, og det ble iverksatt tiltak på stedet.

Naboene mener ulykken tirsdag forrige uke, som kostet Noah Landro livet, kunne vært unngått dersom samme tilbak var blitt gjort på ulykkesstedet.